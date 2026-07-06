É oficial... O Al-Nasr põe fim à polêmica sobre o futuro de Brozović

O Al-Nasr encerrou a trajetória do craque croata Marcelo Brozović, após anunciar oficialmente o fim de sua passagem pelo time. Ele deixa o “Al-Alamy” após três temporadas vestindo a camisa do clube, durante as quais foi um dos principais nomes do meio-campo.

Brozović se juntou ao Al-Nasr durante a janela de transferências de verão da temporada 2023-2024, vindo do Inter de Milão, da Itália, em uma negociação que despertou grande interesse, antes de rapidamente conseguir garantir seu lugar no time titular graças à sua vasta experiência e habilidades técnicas.

O clube fez questão de enviar uma mensagem especial ao jogador, publicando em sua conta oficial um vídeo com seus melhores momentos na equipe, destacando suas contribuições nas diversas competições das quais participou.

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O Al-Nassr acompanhou o vídeo com a frase: “Os anos que Brozović passou aqui permanecerão e não serão esquecidos”, em uma mensagem que demonstrou claro reconhecimento pelo que o jogador ofereceu durante sua trajetória no clube e, ao mesmo tempo, confirmou o fim de sua passagem pelo “Al-Alamy”.

Durante sua passagem pelo Al-Nassr, Brozović contribuiu para a conquista de dois títulos, tendo sido campeão com a equipe no Campeonato Árabe de Clubes, antes de conquistar o título da Liga Roshen da Arábia Saudita, deixando sua marca em uma das fases de maior sucesso do time nos últimos anos.

No plano individual, o jogador da seleção croata disputou 124 partidas com a camisa do Al-Nassr em diversas competições, marcando 8 gols e dando 23 assistências, de acordo com as estatísticas do site “Transfermarkt”, o que confirma sua presença marcante no meio-campo da equipe.

A saída de Brozović faz parte de uma série de mudanças pelas quais o Al-Nassr está passando durante a atual janela de transferências de verão, no âmbito dos preparativos do clube para a nova temporada, na qual o objetivo é manter a competitividade em todas as competições nacionais e continentais.