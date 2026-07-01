É oficial... O Al-Nasr divulga os detalhes de sua pré-temporada para a nova temporada

O Al-Nassr revelou os detalhes de sua pré-temporada, em preparação para as competições da nova temporada de futebol 2026-2027.

O clube saudita publicou, por meio de sua conta oficial no site “X”, um tuíte no qual anunciou os detalhes do acampamento, cuja primeira fase terá início na capital, Riade, no próximo domingo.

A pré-temporada do Al-Nassr em Riad se estenderá até o dia 11 de julho deste mês, antes da equipe seguir para a cidade de Abha, a fim de realizar a segunda fase, que ocorrerá entre os dias 12 e 22 do mesmo mês.

Já a terceira fase será na cidade de Lisboa, na Portugal, entre os dias 25 de julho e 5 de agosto.

De acordo com o que o jornal “Al-Riyadiah” revelou anteriormente, a pré-temporada na Portugal contará com a realização de alguns jogos amistosos, após a conclusão da formação do elenco com a chegada dos jogadores da seleção nacional.

Vale lembrar que o Al-Nassr disputará quatro títulos na próxima temporada: a Liga Roshen, a Copa do Guardião das Duas Mesquitas, a Supercopa da Arábia Saudita e a Liga dos Campeões da Ásia.