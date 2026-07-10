É oficial... O Al-Ittihad contrata o “Conquistador do Al-Nassr” para substituir Consesao

O clube saudita Al-Ittihad anunciou a contratação oficial do alemão Jens Wessing para assumir o cargo de técnico da equipe principal, sucedendo o português Sérgio Conceição.

O Al-Ittihad havia decidido demitir Conceição ao final da última temporada, após ele não ter conquistado nenhum título, ficando apenas com a quinta colocação no Campeonato Roshen.

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A conta oficial do Al-Ittihad na rede social “X” publicou um vídeo anunciando a contratação oficial de Jens Wessing, técnico do time japonês Gamba Osaka, para comandar a equipe na nova temporada.





O Al-Ittihad revelou, em comunicado oficial, a duração do contrato do jovem técnico alemão, confirmando que ele comandará o “Al-Amid” por duas temporadas, permanecendo no cargo até o verão de 2028.

Fesing possui uma trajetória curta como técnico, especialmente no cargo de treinador principal, função que ocupou na segunda metade da última temporada com o time japonês, levando-o a conquistar o título da Liga dos Campeões da Ásia 2 ao derrotar o Al-Nassr por 1 a 0.

Por outro lado, o técnico alemão atuou como assistente técnico em vários clubes, como o Borussia Mönchengladbach, o PSV Eindhoven e o Benfica, tendo Roger Schmidt sido o técnico de maior destaque sob cuja liderança ele trabalhou.