É oficial... O Al-Hilal recontrata Al-Oweis após ele ter feito história na Copa do Mundo

O clube saudita Al-Hilal anunciou oficialmente a contratação do goleiro internacional Mohammed Al-Owais, após seu desempenho notável com a seleção saudita na Copa do Mundo de 2026.

O Al-Hilal revelou, por meio de um comunicado oficial, que a contratação de Al-Oweis foi feita por meio de um contrato com duração de duas temporadas, fazendo com que ele retorne às fileiras do “Al-Za’im” apenas um ano após sua saída — uma decisão que reacendeu a polêmica sobre o futuro da posição de goleiro na equipe, especialmente com a persistência dos rumores de que o marroquino Yassine Bounou possa deixar o clube durante a atual janela de transferências de verão.

Al-Oweis se juntará imediatamente ao campo de treinamento do Al-Hilal na Áustria, em preparação para a nova temporada, após ter preferido retornar ao clube da capital, apesar de ter recebido três ofertas do Al-Hilal, do Al-Dara’iya e do Al-Shabab, aproveitando seu desempenho notável com a seleção saudita na Copa do Mundo de 2026, o que o colocou novamente no centro das atenções.

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O goleiro da seleção nacional havia deixado o Al-Hilal no verão de 2025 para se juntar ao Al-Ula, em busca de uma oportunidade de jogar regularmente, depois de passar anos como reserva de Yassine Bounou. Durante sua primeira passagem pelo “Al-Zaeem” desde que se juntou ao time em janeiro de 2022, ele disputou 20 partidas em diversas competições, mantendo o gol invicto em 10 delas e sofrendo 17 gols.

Vale ressaltar que Al-Owais teve um desempenho notável na Copa do Mundo de 2026, apesar da eliminação da seleção saudita na fase de grupos, tendo sido um dos goleiros de destaque do torneio.