O Al-Hilal recebeu de volta dois jogadores lesionados antes do confronto contra o Al-Taawoun na Liga Roshen da Arábia Saudita, ao mesmo tempo em que revelou por quanto tempo seu jogador francês, Simon Boubari, ficará fora de ação.

O Al-Hilal receberá o Al-Taawoun no próximo sábado, na Kingdom Arena, pela 27ª rodada da Liga Roshen.

Setenta e duas horas antes da partida, o Al-Hilal anunciou que Hassan Tambakti e Mutaib Al-Harbi participaram da primeira parte do treino em grupo da equipe na quarta-feira, após concluírem seu programa de reabilitação.

A dupla saudita está agora perto de voltar a jogar contra o Al-Taawoun, após as lesões sofridas durante a convocação para a seleção saudita no estágio de março, o que os impediu de participar dos amistosos contra o Egito e a Sérvia.

Quanto ao terceiro jogador saudita, Sultan Mandash, ele esteve na clínica médica do clube na quarta-feira após sofrer uma lesão no tornozelo enquanto defendia a seleção saudita, após sua participação no amistoso contra o Egito.

Enquanto isso, exames médicos revelaram que o francês Simon Bouabri necessita de um programa de tratamento e reabilitação com duração entre um e dez dias, após a lesão no tendão da coxa sofrida durante a convocação para a seleção sub-21 da França.

Isso confirma a ausência do astro francês nas próximas duas partidas do Al-Hilal na Liga Saudita Roshen, contra o Al-Taawoun e o Al-Khulood, nos dias 4 e 8 de abril, nas rodadas 27 e 29, respectivamente.

Boubari sofreu a lesão aos 32 minutos da partida entre as seleções sub-21 da França e de Luxemburgo na última quinta-feira, que os jovens “Les Bleus” venceram por 5 a 1, antes de retornar à capital saudita, Riade, para receber o tratamento necessário.

O Al-Hilal ocupa atualmente a segunda posição na tabela da Liga Profissional Saudita, com 64 pontos, três pontos atrás do líder Al-Nassr.