É oficial... O Al-Hilal arranca a contratação de Al-Mustaqbal das garras dos grandes clubes

O Al-Hilal continuou suas atividades no mercado de transferências de verão, após anunciar oficialmente a contratação de um dos jovens talentos do futebol saudita, após uma disputa acirrada com os grandes clubes.

O centro de imprensa do Al-Hilal divulgou um comunicado confirmando a contratação do meio-campista Abdullah Al-Anzi, proveniente do clube Al-Fateh, com um contrato de cinco temporadas, como parte do plano do “Al-Za’im” para reforçar seu elenco em preparação para a nova temporada.

O anúncio ocorreu após a conclusão de todas as formalidades entre as partes, tornando Al-Anzi uma das contratações nas quais o Al-Hilal deposita suas esperanças nos próximos anos, dentro de um projeto que visa atrair jovens talentos sauditas capazes de fazer a diferença no futuro.

A diretoria do Al-Hilal busca reforçar o meio-campo com jogadores que possuam qualidade técnica e capacidade de evolução, especialmente diante da agenda lotada de competições nacionais e continentais e do desejo do clube de manter a equipe em forma durante toda a temporada.

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Abdullah Al-Anzi é considerado um dos maiores talentos que se destacaram no Al-Fateh nos últimos tempos, depois de chamar a atenção com seu excelente nível e desempenho consistente, o que o tornou alvo do interesse de vários clubes, antes que o Al-Hilal conseguisse fechar a contratação.

A diretoria do Al-Hilal acredita que a contratação de jogadores jovens representa um investimento para o futuro, além de proporcionar diversas opções técnicas para a comissão técnica, em linha com as ambições do clube de disputar todas as competições.

Espera-se que Al-Anzi se junte aos treinos do Al-Hilal nos próximos dias, preparando-se para iniciar sua trajetória com a camisa do “Al-Za’im”, na esperança de garantir seu lugar no elenco e contribuir para a conquista de mais títulos nas próximas temporadas.