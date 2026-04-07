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Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

É oficial... O Al-Hilal anuncia a situação de Karim Benzema em relação ao jogo contra o Al-Khulud

Al Hilal x Al-Kholood
Al Hilal
Al-Kholood
Campeonato Saudita
K. Benzema
Arábia Saudita
França

O atacante francês não participou da última partida contra o Al-Taawoun

O Al-Hilal anunciou a situação do seu atacante francês Karim Benzema em relação à participação na próxima partida da equipe na Liga Roshen da Arábia Saudita contra o Al-Khaloud.

O Al-Hilal recebe o Al-Khaloud amanhã, quarta-feira, no estádio Kingdom Arena, em partida antecipada da 29ª rodada da Liga Roshen.

O Al-Hilal divulgou, através de sua conta oficial no site “X”, um comunicado anunciando a participação de Benzema nos treinos coletivos realizados pela equipe nesta terça-feira, 24 horas antes do confronto contra o Al-Khaloud.

Com isso, o atacante francês está pronto para participar da partida contra o Al-Khaloud, após se recuperar da lesão sofrida no período anterior.

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Campeonato Saudita
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Benzema ficou de fora da última partida do Al-Hilal, que terminou empatada em 2 a 2 contra o Al-Taawoun, no último sábado, no estádio Kingdom Arena, na 27ª rodada da Liga Roshen, devido a uma lesão no dedo do pé.

Desde que se juntou ao Al-Hilal durante a janela de transferências de inverno passada, após rescindir seu contrato com o Al-Ittihad, Benzema disputou 6 partidas, nas quais marcou 5 gols e deu 2 assistências.

Por outro lado, o atacante francês ficou de fora de três partidas do Al-Hilal devido à lesão: as duas partidas contra o Al-Taawoun, nas 10ª e 27ª rodadas da Liga Roshen, e a partida contra o Al-Shabab na 24ª rodada.

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