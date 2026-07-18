É oficial... O Al-Ahli saudita arranca Trincão das garras dos grandes clubes europeus

O Al-Ahli da Arábia Saudita anunciou a contratação oficial do português Francisco Trincão, proveniente do Sporting de Lisboa, após uma longa série de negociações.

Com isso, Trincão se torna a quarta contratação do Al-Ahli nesta janela de transferências, depois do zagueiro gambiano Aboubakar Sidi Kinteh, do Tromsø, da Noruega; do ponta saudita Mishaal Al-Mutairi, do Abha; e do armênio Edward Spirtseyan, do Krasnodar, da Rússia.

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Isso ocorre no momento em que o Al-Ahli está prestes a fechar outra contratação, a do meio-campista Naif Masoud, que virá do Al-Fateh.

O Al-Ahli publicou um vídeo em sua conta oficial na rede social “X”, no qual Trincão aparece assinando os contratos e vestindo a camisa do clube com o número 7.

O Al-Raqi escreveu em sua conta: “Da terra dos marinheiros... ele veio para mergulhar nas profundezas da história”, em referência à sua contratação pelo Al-Ahli.

O “Al-Raqi” conseguiu fechar o negócio após uma série de negociações, tendo entrado em disputa com vários clubes europeus que desejavam contratar o jogador.



