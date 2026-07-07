É oficial... O Al-Ahli saudita agita o mercado de transferências com suas contratações mais caras

Em uma medida que confirma as ambições do “Al-Raqi” para a nova temporada, o Al-Ahli da Arábia Saudita anunciou hoje, terça-feira, a conclusão da contratação do astro armênio Edward Spirtseyan, que se torna a contratação mais cara do time na atual janela de transferências de verão, com um valor aproximado de 21,9 milhões de euros.

O anúncio foi feito por meio de um comunicado oficial divulgado pelo clube, no qual se confirmou a contratação do meio-campista de 26 anos, proveniente do Krasnodar, da Rússia, sem revelar os detalhes financeiros da transação. No entanto, reportagens coincidentes da mídia saudita indicaram que o contrato se estende por três temporadas.

Terceira contratação... e a mais cara, sem dúvida

Com a chegada de Spirtian, o Al-Ahli eleva o número de contratações do verão para três, após ter fechado anteriormente a contratação do zagueiro gambiano Abu Bakr Sidi Kinteh, vindo do Tromsø, da Noruega, por 6,5 milhões de euros, e a do lateral saudita Mishaal Al-Mutairi, do Abha, em uma transferência sem custos.

O astro armênio lidera a lista de contratações do Al-Ahli em termos de valor de mercado, já que o site internacional “Transfermarkt” revelou que a transação custou aos cofres do clube 21,9 milhões de euros, um claro indicador da aposta da diretoria técnica em seu potencial para liderar o meio-campo.

Os números falam por si: 32 participações em gols na temporada

Spirtian possui um histórico de gols impressionante, o que reforça o valor da contratação: na última temporada, ele disputou 42 partidas em diversas competições pelo Krasnodar, marcando 14 gols e dando 18 assistências, totalizando 32 contribuições para o gol.

Espera-se que o jogador seja uma forte aquisição para o elenco do Al-Ahli, graças à sua capacidade de atuar como meia-armador e ponta, à sua visão de jogo excepcional e à precisão de seus passes decisivos.