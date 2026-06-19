É oficial... O Al-Ahli da Arábia Saudita anuncia sua primeira contratação do verão

O clube saudita Al-Ahli anunciou sua primeira contratação oficial para a próxima janela de transferências de verão: o zagueiro gambiano Aboubakar Sidi Kinteh, que vem do Tromsø, da Noruega.

O Al-Ahli publicou, em sua conta oficial no site “X”, uma foto editada de Kinteh vestindo a camisa do time, com a legenda: “Dos campos do Alfheim Tromsø até Jeddah, seja bem-vindo, o gambiano Aboubakar Sidi, à sua nova casa”.

O clube saudita não revelou detalhes da negociação, mas reportagens anteriores confirmaram que Kinteh assinará um contrato de cinco anos, com validade até 2031.

As reportagens esclareceram que o zagueiro gambiano se juntará ao Al-Ahli por 7 milhões de euros, valor que o clube saudita pagará ao seu homólogo norueguês em várias parcelas.

Com isso, o jogador de 19 anos tornou-se a primeira contratação do Al-Ahli na próxima janela de transferências de verão, com expectativas de que mais contratações sejam fechadas, especialmente diante da iminente saída do meio-campista marfinense Frank Kessié.

Kinteh é considerado um dos maiores talentos jovens dos campos europeus, tendo até mesmo recebido o prêmio de melhor jogador revelação da liga norueguesa em maio passado.