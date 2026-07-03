É oficial... Mahrez encerra sua carreira na seleção após o choque da Copa do Mundo

Riyad Mahrez, capitão da seleção da Argélia, encerrou sua carreira internacional ao anunciar sua aposentadoria dos “Guerreiros do Deserto”, após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, com a derrota por 2 a 0 para a Suíça.

A decisão de Mahrez veio logo após o término da campanha na Copa do Mundo, encerrando uma trajetória de anos com a camisa da seleção argelina, que incluiu a conquista do título da Copa Africana das Nações de 2019, além de liderar a equipe em diversas competições continentais e internacionais.

Mahrez confirmou, em declarações à televisão após a partida, que o confronto contra a Suíça foi o último dele com a seleção argelina, dizendo: “Esta foi minha última partida com a seleção argelina”.

E completou: “Chegou a hora de encerrar minha trajetória com a seleção da Argélia. Passei 12 anos e consegui dar tudo de mim”.

E continuou: “Passei o bastão para a nova geração, para que ela possa se apresentar da melhor maneira possível, e agradeço a todos que me apoiaram ao longo da minha trajetória com a Argélia”.

Leia também... Decisão definitiva... O Al-Ahly decide o destino de Riyad Mahrez

O capitão dos “Verdes” reconheceu a decepção após a eliminação do torneio, ressaltando que a seleção aspirava continuar sua trajetória na Copa do Mundo.

Ele disse: “Nosso objetivo era nos classificar para a próxima fase; era uma partida ao nosso alcance, mas levamos dois gols por causa de erros e, neste nível (Copa do Mundo), você paga o preço de qualquer erro imediatamente”.

Apesar da amargura da eliminação, Riyad afirmou que a participação da Argélia não foi totalmente negativa, explicando que o retorno às finais da Copa do Mundo após um período de ausência representa um passo positivo.

E concluiu: “Há aspectos positivos nessa participação, sendo o principal deles a classificação na fase de grupos, mas o que mais nos prejudicou foi sofrer gols, o que nos custou caro”.

Com a aposentadoria de Mahrez, a seleção argelina perde uma de suas maiores estrelas da era moderna, que foi um dos pilares da geração de ouro que levou os “Verdes” de volta aos pódios e conquistou o título da Copa Africana das Nações, além de suas importantes contribuições nas eliminatórias e em torneios internacionais ao longo dos últimos anos.