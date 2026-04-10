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Hussein Hamdy

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É oficial... Estrela do Real Exército suspensa por três meses por uso de substâncias dopantes

Z. Derrag
FAR Rabat
Botola Pro
CAF Champions League
Marrocos

A seleção marroquina perde um jogador importante

O clube Real Exército Marroquino anunciou hoje, sexta-feira, ter recebido uma decisão oficial da Comissão de Disciplina da Confederação Africana de Futebol (CAF) suspendendo um de seus principais jogadores por três meses.

O Real Exército se prepara para enfrentar o Nahda Berkane na partida de ida da semifinal da Liga dos Campeões da África, amanhã, sábado.

O Real Exército declarou, em comunicado oficial: “Anunciamos à opinião pública que, no âmbito da fiscalização periódica adotada no combate ao doping, fomos informados pela Comissão Africana Antidoping sobre a existência de um resultado anômalo na análise do jogador Zinedine El Drak, após uma das partidas das competições africanas”.

E acrescentou: “Com base na decisão proferida pela Comissão de Disciplina da Confederação Africana de Futebol, em 8 de abril de 2026, foi decidido suspender o jogador Zinedine El Drak por um período de três (3) meses, a partir de 9 de abril de 2026”.

E continuou: “Nesse contexto, o clube anuncia que o jogador demonstrou total cooperação com as autoridades competentes e cumpriu as normas vigentes com responsabilidade e transparência, esclarecendo que o incidente se deveu ao consumo de um produto sem que ele tivesse conhecimento de que este continha substâncias proibidas”.

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E continuou: “O clube esclarece que este incidente é isolado e não reflete a trajetória profissional do jogador, que se caracterizou pela disciplina e pelo compromisso ao longo de toda a sua carreira esportiva”.

E acrescentou: “Ao longo de sua carreira esportiva, o jogador já se submeteu, em várias ocasiões, a testes de doping, tanto no âmbito do campeonato nacional quanto em competições continentais, sem que nenhuma infração tenha sido registrada contra ele”.

E concluiu: “O clube reafirma seu firme compromisso com as leis e regulamentos de combate ao doping, bem como seu empenho constante em consolidar os valores de integridade e profissionalismo em todos os setores da equipe. A diretoria tomará todas as medidas que julgar adequadas neste caso, dentro do âmbito de seu regulamento interno e de acordo com as disposições legais em vigor”.

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