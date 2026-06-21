É oficial... El-Shahat renova seu contrato com o Al-Ahly por mais duas temporadas

Hussein El-Shahat, jogador do Al-Ahly egípcio, renovou seu contrato com os “Diabos Vermelhos” por mais duas temporadas.

O Al-Ahly informou em comunicado publicado em seu site oficial: “Hussein El-Shahat, jogador da equipe principal de futebol, renovou seu contrato por mais duas temporadas, após chegar a um acordo sobre todos os detalhes do contrato”.

E acrescentou: “A renovação ocorreu na presença de Wael Gomaa, diretor de futebol, e Essam Serageldin, chefe do setor de contratações”.

E continuou: “Al-Shahat demonstrou seu desejo de continuar sua trajetória no clube, afirmando que busca contribuir, junto com seus companheiros, para conquistar mais títulos e alegrar a torcida do Al-Ahly, à qual deve muito e cujo apoio e lealdade ao time em todas as circunstâncias ele nunca esquece”.

Vale lembrar que Hussein Al-Shahat ingressou no Al-Ahly em janeiro de 2019, vindo do Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos.



