É oficial... Divulgados os jogos amistosos do Al-Nassr antes da nova temporada

O Al-Nasr divulgou os jogos amistosos que disputará em sua pré-temporada na capital portuguesa, Lisboa, antes do início da nova temporada 2026-2027.

A equipe do Al-Nasr partirá para a capital portuguesa no domingo, para realizar a terceira fase do acampamento preparatório para a nova temporada, após ter realizado alguns treinos em Riad e Abha no período anterior.

O clube saudita publicou, por meio de sua conta oficial no site “X”, um tuíte anunciando que disputará quatro jogos amistosos no estágio em Lisboa, que se estenderá até o dia 5 de agosto.

O Al-Nassr enfrentará a equipe reserva do Benfica no dia 22 de julho, antes de enfrentar o Mérida, da Espanha, no dia 28 do mesmo mês.

A terceira partida será contra o Astrela Amadora, de Portugal, no dia 1º de agosto, antes do encerramento da pré-temporada com um confronto contra o Almería, da Espanha, no dia 4 do mesmo mês.

O Al-Nassr, sob o comando de seu novo técnico australiano, Ange Postecoglou, busca defender o título do Campeonato Saudita, conquistado ao lado do ex-técnico português Jorge Jesus, após um hiato de 7 anos.

Além disso, o “Al-Nassr” voltará a disputar a Liga dos Campeões da Ásia, após ter ficado de fora na temporada passada, quando participou da segunda divisão da competição e chegou à final, antes de ser derrotado pelo Gamba Osaka, do Japão.