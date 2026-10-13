"Ele se apaixonou por Kaka, Inzaghi e Pato, e era impossível fazê-lo mudar de ideia", disse Emanuele Tresoldi ao jornal esportivo italiano Gazzetta dello Sport. Atualmente, o jogador da seleção alemã sub-21 atua pelo Club Brugge, que enfrenta a Inter fora de casa nesta terça-feira, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. Seu pai, Emanuele, disputou 18 partidas da Serie A como lateral-esquerdo pela Atalanta, entre outros clubes, antes de a família se mudar para Hanôver.









A paixão pelos rossoneri também impediria uma transferência de seu filho para a Inter, disse Emanuele Tresoldi. "Não tenho certeza se ele aceitaria. Seus sentimentos de torcedor poderiam falar mais alto", explicou, antes de reafirmar: "O sonho dele é vestir a camisa do AC Milan."

Com suas atuações no clube belga, Tresoldi entrou no radar de grandes clubes europeus. Borussia Dortmund e RB Leipzig estariam entre os interessados da Bundesliga. Barcelona, Tottenham, Manchester United e Roma também já foram apontados como interessados no atacante.

Por quanto tempo Nicolo Tresoldi ficará no Club Brugge?

O contrato de Tresoldi em Bruges vai até 2029. O jogador de 22 anos chegou à Bélgica apenas no verão de 2025, vindo do Hannover 96 por sete milhões de euros, e viu seu valor de mercado subir para 35 milhões de euros. Segundo informações, o Club Brugge já pede 50 milhões de euros para liberá-lo, quantia que nenhum clube quis pagar até agora.

Getty Images

Há grande expectativa pela decisão de Tresoldi entre defender a seleção alemã ou a Squadra Azzurra. Ele ficou de fora da última lista de 44 jogadores de Jürgen Klopp, mas, ao mesmo tempo, atuou pela seleção alemã sub-21, pela qual já marcou 16 gols em 27 partidas. Ele pretende decidir seu futuro na seleção apenas depois da Eurocopa sub-21, no próximo verão.