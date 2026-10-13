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Germany v Georgia - 2027 UEFA European Mens Under-21 Championship QualifierGetty Images Sport
Daniel Buse
Traduzido por

"É o sonho dele!" Joia da Federação Alemã de Futebol, Nicolo Tresoldi teria um clube específico pelo qual sonha jogar

Club Brugge
N. Tresoldi
Milan
Campeonato Italiano
Campeonato Belga

Segundo seu pai, Nicolo Tresoldi, cobiçado por muitos clubes, é fã do Milan.

"Ele se apaixonou por Kaka, Inzaghi e Pato, e era impossível fazê-lo mudar de ideia", disse Emanuele Tresoldi ao jornal esportivo italiano Gazzetta dello Sport. Atualmente, o jogador da seleção alemã sub-21 atua pelo Club Brugge, que enfrenta a Inter fora de casa nesta terça-feira, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. Seu pai, Emanuele, disputou 18 partidas da Serie A como lateral-esquerdo pela Atalanta, entre outros clubes, antes de a família se mudar para Hanôver.



A paixão pelos rossoneri também impediria uma transferência de seu filho para a Inter, disse Emanuele Tresoldi. "Não tenho certeza se ele aceitaria. Seus sentimentos de torcedor poderiam falar mais alto", explicou, antes de reafirmar: "O sonho dele é vestir a camisa do AC Milan."

Com suas atuações no clube belga, Tresoldi entrou no radar de grandes clubes europeus. Borussia Dortmund e RB Leipzig estariam entre os interessados da Bundesliga. Barcelona, Tottenham, Manchester United e Roma também já foram apontados como interessados no atacante.

Por quanto tempo Nicolo Tresoldi ficará no Club Brugge?

O contrato de Tresoldi em Bruges vai até 2029. O jogador de 22 anos chegou à Bélgica apenas no verão de 2025, vindo do Hannover 96 por sete milhões de euros, e viu seu valor de mercado subir para 35 milhões de euros. Segundo informações, o Club Brugge já pede 50 milhões de euros para liberá-lo, quantia que nenhum clube quis pagar até agora.

NICOLO TRESOLDI Getty Images

Há grande expectativa pela decisão de Tresoldi entre defender a seleção alemã ou a Squadra Azzurra. Ele ficou de fora da última lista de 44 jogadores de Jürgen Klopp, mas, ao mesmo tempo, atuou pela seleção alemã sub-21, pela qual já marcou 16 gols em 27 partidas. Ele pretende decidir seu futuro na seleção apenas depois da Eurocopa sub-21, no próximo verão.

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