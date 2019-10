"É o Messi do Liverpool" - Firmino ganha elogios por grande fase

Jason McAteer jogou nos Reds entre 1995 e 1999 e vê Firmino como um dos principais atletas do time de Jürgen Klopp

O ex-jogador do , Jason McAteer comparou a importância de Roberto Firmino para o Liverpool a de Lionel Messi no . O ex-atleta destacou que os Reds precisavam de um "mágico", que faz o time acontecer e falou que Firmino é esse homem para Jürgen Klopp.

"Eles precisavam de um mágico no ataque, que faz tudo se juntar. É similar a como Lionel Messi joga no Barcelona, o time é formado ao redor dele. Firmino é o Messi do Liverpool. Quando ele não joga, você consegue ver o quanto faz falta a sua ausência", falou McAteer.

O ex-jogador falou sobre a possibilidade de o Liverpool terminar a temporada invicto, mas preferiu não cravar nada, especialmente por causa do calendário do final do ano.

"Eles podem terminar invictos a Premier League? Eu não apostaria nisso. Ainda há muitas partidas para jogar e ainda é o começo da temporada. A grande questão é se o Liverpool vai conseguir chegar e ganhar o título. Eles tem 15 jogos muito difíceis durante novembro e dezembro e têm que ir para o Qatar para o ", disse o ex-Liverpool.

O próximo desafio do time de Jürgen Klopp é o clássico inglês contra o Manchester United. O duelo acontece no domingo (20), às 12h30 (de Brasília).