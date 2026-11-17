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Gerard Piqué não se calou diante da decisão que abalou o futebol espanhol. O ex-zagueiro fez declarações contundentes, atacou o Comitê de Competição e classificou a suspensão de 12 jogos aplicada ao goleiro Jesús Owono como uma punição dura e injusta, após o trágico acidente que tirou a vida do atacante do Tenerife Jesús de Miguel.

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Enquanto a tristeza ainda paira sobre todos, o ex-astro do Barcelona decidiu falar com total franqueza. Ele afirmou que o ocorrido foi um acidente e que punir o goleiro de forma tão dura significa responsabilizá-lo por um desfecho pelo qual ele não teve culpa.

As declarações de Piqué abriram um amplo debate na Espanha. De um lado, estão os que consideram que proteger a vida dos jogadores exige punições exemplares, sejam quais forem as intenções. Do outro, os que concordam com ele que a verdadeira justiça não pune o jogador pelo destino, mas pelo que ele fez dentro de campo.

Segundo a rádio espanhola "Cope", Piqué entende que a punição "atribui a Jesús a responsabilidade por consequências pelas quais ele não foi responsável". O ex-jogador ressaltou que a essência da justiça no futebol deve ser avaliar o próprio ato, e não o seu resultado trágico.

"Acho que a punição deve ser aplicada ao ato em si, não às suas consequências", disse Piqué. Ele destacou que muitos profissionais do futebol, entre jogadores e treinadores, classificaram o episódio como "acidental", e que não é possível considerá-lo intencional ou imprudente a ponto de merecer a pena máxima.

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Para ilustrar o que considera uma clara contradição de critérios, Piqué citou um lance semelhante ocorrido no mesmo fim de semana, no estádio do Albacete, quando Corbas atingiu Cuadri, jogador do Sabadell, na cabeça, numa jogada praticamente idêntica.

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Naquele caso, como não houve lesão fatal, o comitê limitou a punição a apenas três jogos. Isso levou Piqué a questionar: como o mesmo ato pode ser punido com 3 jogos num lugar e com 12 jogos em outro, se a única diferença é o desfecho trágico que ninguém desejou?

Piqué não ficou apenas na teoria. Para reforçar sua posição, relembrou uma dolorosa experiência pessoal: o choque com seu ex-companheiro, o goleiro Víctor Valdés, na semifinal da Liga dos Campeões de 2012 contra o Chelsea.

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"Dois corpos se movem em alta velocidade em direções opostas, ambos de frente para a bola, e de repente se chocam. E sempre a lesão de um é pior que a do outro", explicou Piqué.

Ele contou que perdeu a consciência em consequência daquele choque e precisou ser levado ao hospital, mas Valdés nunca foi considerado responsável pela lesão, e ninguém pediu que ele fosse punido, porque todos entenderam na época que se tratava de um acidente num esporte que depende de velocidade e força.

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"Aplicar a pena máxima a Jesús Owono o coloca numa situação injusta, porque ele não é responsável pelo que aconteceu", acrescentou.

Piqué também revelou o profundo impacto emocional que o acidente deixou no time. Ele afirmou que estava em Tenerife no momento do ocorrido e viu de perto o tamanho do choque que atingiu os jogadores.

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O ex-astro do Barcelona encerrou suas declarações dizendo: "Quando desci ao vestiário e vi a reação dos nossos jogadores, percebi que isso é uma marca que vai ficar com a gente pelo resto da vida". Ele reforçou que o acidente foi totalmente fortuito e que o próprio Owono vive agora um dos momentos mais difíceis de sua vida.