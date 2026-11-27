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Não se trata mais de meras insinuações ou desejos, mas de um pedido oficial e explícito. Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, decidiu agir com firmeza e cobra da diretoria do clube uma movimentação urgente na janela de transferências de inverno para salvar a temporada do time antes que ela saia do controle.

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A mensagem do treinador argentino na entrevista coletiva de sexta-feira foi clara e não deixa margem para interpretações: “É evidente que precisamos reforçar o time”. Foram poucas palavras, mas elas tiveram grande repercussão nos bastidores do clube e alimentaram todo tipo de especulação sobre o que vai acontecer em janeiro.

O jornalista espanhol Miguel Martín Talavera, em participação na rádio “Cadena SER”, revelou os detalhes do novo plano traçado pelo Atlético de Madrid para reforçar o elenco, um plano acertado entre Simeone e o diretor esportivo Mateu Alemany.

Talavera explicou que Simeone conversou com Alemany antes de expor publicamente suas necessidades, que a relação entre os dois é excelente e que há total acordo sobre as prioridades para a janela de inverno.

De acordo com as informações, o Atlético de Madrid definiu três posições-chave para reforçar em janeiro, a começar pela lateral esquerda, que Simeone considera prioridade máxima neste momento.

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“A lateral esquerda é uma prioridade, e também buscamos outro defensor que saiba atuar como lateral-direito para dar descanso a Marcos Llorente e apoiar Pubill no miolo de zaga”, afirmou Talavera.

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E acrescentou: “Além disso, há uma clara necessidade de um ponta, um jogador capaz de fazer a diferença no terço final e de dar ao time velocidade e soluções ofensivas diferentes”.

Esse plano ambicioso não significa apenas a chegada de novos jogadores: ele também abre caminho para a saída de alguns nomes que não tiveram oportunidades suficientes na primeira metade da temporada.

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É provável que jogadores como Arnau Ortiz e Obed Vargas, que pouco entraram em campo, deixem o clube em janeiro em busca de mais minutos em outras equipes.

Também existe a possibilidade de saída de um titular, o que poderia desencadear uma série de saídas e criar novas necessidades no elenco, motivo pelo qual a diretoria do Atlético trata o assunto com muita cautela.

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Ainda sobre o tema, Kiko Narváez considerou que o “caso Julián” está totalmente encerrado: “Já não é mais uma questão, porque ele vai contribuir, vai trabalhar duro e conta com o apoio do vestiário”.

A movimentação de Simeone ocorre depois que as lesões recentes desfalcaram bastante o Atlético de Madrid. Alexander Sørloth é o mais recente a entrar na lista de lesionados e pode ficar fora até o Natal.

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As lesões de Ademola Lookman e Cuti Romero já haviam sido um duro golpe para o time e obrigaram a comissão técnica a buscar soluções rápidas no mercado de transferências, sobretudo diante da maratona de jogos no Campeonato Espanhol e na Champions League.