Compartilhar Siga GOAL no Google

Mykhailo Mudryk acusou Andriy Shevchenko de mentir em meio à escalada da disputa sobre sua suspensão por doping. Emprestado ao Tottenham Hotspur, o ponta afirma ter provas concretas de que a Associação Ucraniana de Futebol tentou deliberadamente induzir a investigação sobre seu teste positivo ao erro.

Publicidade

Mudryk chama Shevchenko de mentiroso

A disputa em torno da longa suspensão de Mudryk por uma violação das regras antidoping ganhou um novo capítulo. O ponta do Tottenham acusou publicamente o presidente da Associação Ucraniana de Futebol (UAF), Shevchenko, de mentir. Mudryk, que está emprestado pelo Chelsea por uma temporada, recebeu uma suspensão que vai de novembro de 2024 a julho de 2026.

A suspensão foi aplicada após um teste positivo para meldônio, substância proibida. O atacante atribui à UAF a responsabilidade pelo resultado positivo e por seu consequente afastamento. Ele acredita que a substância entrou em seu organismo enquanto estava com a seleção da Ucrânia.

Shevchenko alega tentativa de atribuir falsa culpa

A troca de acusações se intensificou após declarações recentes de Shevchenko . O ex-atacante de Chelsea e Milan alegou que os representantes de Mudryk pediram repetidas vezes que um funcionário da UAF assumisse falsamente a culpa pelo teste positivo.

Shevchenko classificou as queixas do ponta como “calúnia infundada contra nosso pessoal” e exigiu uma retratação. Mudryk, porém, reagiu em um comunicado divulgado na sexta-feira e negou as alegações.

Publicidade Publicidade

“Nem eu nem meus representantes fizemos qualquer pedido desse tipo”, declarou Mudryk, segundo a BBC, ao rejeitar categoricamente a acusação.

Tópicos relacionados

Ponta diz ter provas de tentativa de encobrimento

Mudryk afirma que a UAF tentou ativamente induzir a investigação ao erro para afastar a entidade do escândalo. Ele também acusou a federação de demorar repetidas vezes a responder e de reter deliberadamente documentos cruciais de seus advogados.

“Minha equipe e eu pedimos repetidas vezes à UAF que ajudasse a esclarecer como eu poderia ter sido exposto ao meldônio e quem, se alguém, poderia ter sido responsável”, explicou Mudryk. “Em várias cartas enviadas à UAF na época, meus advogados deixaram claro que buscávamos informações verdadeiras que pudessem ser verificadas de forma independente. Uma dessas cartas foi vazada à imprensa pela UAF hoje mais cedo e mostra claramente que meus advogados queriam ‘informações verdadeiras, verificáveis e confiáveis.

Publicidade

“Além disso, a UAF repetidas vezes deixou de colaborar e até tentou induzir minha equipe ao erro para se distanciar do caso. Por exemplo, funcionários da UAF testemunharam na minha audiência que eu não usava os suplementos da UAF, e o sr. Shevchenko repetiu essa afirmação em seu comunicado, mas tenho mensagens de WhatsApp que provam que eu usava os produtos da entidade durante suas concentrações. Ou seja, tenho provas de que as afirmações repetidas da UAF estão erradas.”

Disputa pode se prolongar

O confronto público evidencia a ruptura completa da relação entre o jogador em atividade de maior destaque da Ucrânia e a federação nacional. O futuro de Mudryk na seleção agora parece extremamente incerto enquanto Shevchenko permanecer à frente da entidade.