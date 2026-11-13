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Morgan Rogers saiu em defesa de Cole Palmer, seu companheiro de equipe no Chelsea, e chamou de “mentira” as alegações de que o meio-campista não tem comprometimento com a seleção inglesa. As declarações vêm depois de o técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, questionar a disponibilidade de Palmer após várias saídas da lista de convocados por lesão.

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Rogers rebate alegações que considera “sem sentido”

O astro do Chelsea saiu em defesa de Palmer após sugestões de que o jogador de 24 anos não está totalmente comprometido com a seleção da Inglaterra. O debate se intensificou depois que Tuchel apontou que Palmer havia perdido várias oportunidades de impressionar ao ficar de fora de recentes convocações por problemas musculares. Apesar de Palmer estar recuperado, ele não foi incluído no elenco para os jogos de novembro da Liga das Nações contra Croácia e Espanha.

Por ter crescido ao lado de Palmer nas categorias de base do Manchester City, Rogers acredita estar em uma posição privilegiada para esclarecer a situação. Depois que a Inglaterra conquistou uma vitória por 2 a 1 sobre a Croácia em Wembley, Rogers deixou clara sua opinião sobre os questionamentos em torno do meia do Chelsea. “É mentira. Ele quer estar aqui. Queria ser convocado e vir representar seu país, como sempre fez. As pessoas simplesmente veem isso como notícia e dizem o que é mais fácil”, afirmou Rogers à BBC Radio 5 Live.

Cuidados com o futuro a longo prazo

O ponto central da questão parece ser a saúde física de Palmer a longo prazo. Desde sua temporada de destaque em Stamford Bridge, o meia criativo tem enfrentado problemas físicos recorrentes que o limitaram a apenas três partidas pela seleção nos últimos dois anos. Rogers explicou que Palmer tem sido obrigado a tomar decisões difíceis em relação ao próprio corpo para garantir que possa atuar em alto nível nos próximos anos, em vez de correr o risco de sofrer um problema físico grave.

“Todos sabemos que ele teve um ano difícil no ano passado por causa das lesões, e eu sei pessoalmente que ele vem lidando com essas lesões desde então. Ele ficou bastante abatido por causa delas no ano passado e não se sentia 100% em campo. Então, ele quer estar aqui e quer ser a melhor versão de si mesmo. Claro que quer, quem não iria querer? Mas ele também precisa cuidar do próprio corpo”, acrescentou Rogers.

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O desejo de representar a Inglaterra

Rogers também falou sobre o estado de espírito do jogador e ressaltou que Palmer continua desesperado para vestir a camisa da Inglaterra. Ele rejeitou a ideia de que o atleta tenha qualquer ressalva em jogar por seu país, citando sua evidente paixão pelo futebol. Rogers pediu mais empatia aos críticos e sugeriu que administrar a carga de trabalho é essencial para “o bem maior” tanto do jogador quanto da seleção a longo prazo.

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“Ele quer jogar por 10 a 15 anos, então também precisa se cuidar. Se tiver de se poupar no curto prazo pelo bem maior, é o que precisa fazer, e é preciso apoiá-lo totalmente. Isso não tem nada a ver com a Inglaterra nem com não querer jogar pela Inglaterra. É um absurdo, na verdade, que as pessoas questionem alguém que quer jogar pela Inglaterra. Dá para ver a alegria e o sorriso no rosto dele, o quanto ele ama o futebol. Então, sinceramente, eu não entendo, e ele também não entende. Mas é algo com que ele precisa lidar. Posso garantir que ele quer estar aqui e quer jogar por seu país”, disse Rogers.

Inglaterra busca título da Liga das Nações em Madri

A Inglaterra garantiu sua vaga nas quartas de final da Liga das Nações da Uefa após uma vitória difícil sobre a Croácia, em uma partida marcada por um feito histórico de seu capitão, Harry Kane. Rogers abriu o placar para a Inglaterra, mas a Croácia reagiu quando Peter Sucic empatou no início do segundo tempo. O momento decisivo veio aos 64 minutos, quando Kane, em sua recordista 126ª partida pela seleção, converteu com tranquilidade um pênalti crucial para garantir a vitória.

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Agora, Rogers e seus companheiros esperam levar esse embalo para o confronto decisivo fora de casa no domingo, quando viajarão a Madri para enfrentar a Espanha. Uma vitória sobre a atual campeã europeia garantiria oficialmente à Inglaterra a cobiçada liderança do Grupo A3 da Liga das Nações.