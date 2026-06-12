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Santiago GimenezImago
Wessel Antes

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É lamentável: eis por que Santiago Giménez não jogou nem um minuto pela seleção do México na quinta-feira

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S. Gimenez

Santiago Giménez não é mais o segundo atacante atrás de Raúl Jiménez, concluem vários meios de comunicação mexicanos após a partida de estreia na Copa do Mundo. O ex-ídolo da torcida do Feyenoord precisa se contentar com um novo papel na seleção mexicana.

Gimenez, de 25 anos, tornou-se nos últimos anos um dos jogadores de futebol mais populares do México. O jogador, que já disputou 47 partidas pela seleção e está sob contrato com o AC Milan, é considerado uma estrela nacional em seu país.

No entanto, Gimenez enfrenta um grande revés. Enquanto antes parecia que ele iria substituir Jiménez (35) como atacante titular, sua posição agora parece bem menos promissora.

Contra a África do Sul (vitória por 2 a 0), Gimenez ficou no banco durante toda a partida na quinta-feira. Isso também aconteceu no último amistoso antes da Copa do Mundo.

No México, os jornalistas têm certeza: o técnico Javier Aguirre está atualmente preferindo Armando González, mais conhecido como Hormiga, como segundo atacante. Contra a África do Sul, ele substituiu Jiménez a quinze minutos do fim.

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Gimenez terá que se esforçar para conseguir jogar nesta Copa do Mundo. Isso é doloroso, já que este torneio em casa foi uma das razões pelas quais ele quis deixar o Feyenoord a todo custo em fevereiro de 2025.

O jogador de 23 anos, González (Chivas), também foi associado ao Feyenoord há alguns meses. No entanto, tornou-se menos provável que o clube de Roterdã entre no mercado mexicano, agora que o diretor técnico Dennis te Kloese deixou o cargo.

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