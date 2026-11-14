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England Men Training & Press ConferenceGetty Images
Mohamed Saeed
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“É isso que a imprensa faz!”: Thomas Tuchel rebate Luis de la Fuente em polêmica sobre protocolo contra o racismo antes do confronto entre Inglaterra e Espanha pela Liga das Nações

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Thomas Tuchel rebateu o técnico da Espanha, Luis de la Fuente, em meio ao aumento da tensão antes do confronto decisivo da Inglaterra pela Liga das Nações no Metropolitano. O treinador da seleção inglesa expressou sua frustração depois que suas declarações sobre os protocolos de combate ao racismo foram repassadas ao colega, o que provocou uma acalorada divergência pública entre os dois técnicos.

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Tuchel se irrita com narrativa da imprensa

A preparação para o confronto decisivo da Inglaterra com a Espanha foi ofuscada por uma troca de declarações entre os dois técnicos sobre o racismo. “Sim, isso é muito importante. Porque fui muito educado ao fazer uma pergunta, e você sai correndo para contar ao seu técnico que eu disse aquilo. Respondi educadamente a uma pergunta. Nunca espero que ocorra um ato de racismo. Um vestiário é o lugar menos racista que existe. É exatamente isso que não deveria acontecer, e é o que a imprensa faz”, explicou Tuchel na entrevista coletiva antes do confronto com a Espanha.

Ele continuou: “Enviei uma mensagem. Mas foi essa mensagem que distorceram. Sempre espero um ambiente de respeito. É claro que espero que os torcedores apoiem sua seleção, mas não espero racismo em lugar nenhum. Sou o primeiro a me posicionar contra esse tipo de ato. Quando me perguntaram o que aconteceria se isso ocorresse, disse que explicaria o protocolo. Só isso. Mas amanhã isso fará o que sempre faz: unir.”

O desafio de superar a Espanha

Spain Training & Press ConferenceGetty Images

Em campo, o desafio da Inglaterra é enorme diante de uma seleção que se tornou referência de excelência no futebol internacional. De la Fuente conduziu a Espanha por uma trajetória histórica e observou recentemente que seu elenco tem um senso de família que nos une para além das obrigações profissionais. Tuchel reconheceu o tamanho da tarefa e admitiu que a Espanha parece hoje uma força quase “invencível”, após uma sequência recente repleta de títulos e uma consistência incrível na Liga das Nações.

Apesar da aura intimidadora que cerca os atuais campeões europeus, Tuchel segue confiante de que seu elenco tem qualidade para surpreender. Ele apontou a pequena diferença entre as seleções no encontro anterior em Wembley como prova de que a distância está diminuindo. “A Espanha parece invencível. Está em uma sequência impressionante. Ganhou muitos títulos. Vamos tentar encerrar essa sequência, vencê-la. Duas potências do futebol mundial vão se enfrentar, e estamos em um bom momento. Chegamos perto em Wembley”, explicou o ex-técnico do Chelsea durante a entrevista antes da partida.

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Os papéis de liderança de Kane e Bellingham

England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4Getty Images

Harry Kane e Jude Bellingham, dois jogadores que atuaram no mais alto nível do futebol de clubes nesta temporada, são fundamentais para as esperanças da Inglaterra de conquistar uma vitória marcante. Tuchel minimizou a importância de prêmios individuais como a Bola de Ouro e preferiu destacar a influência desses astros no coletivo.

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Tuchel também abordou as barreiras mentais que a Inglaterra precisa superar para vencer as principais seleções do mundo em grandes torneios. Ele admitiu que “a camisa da Inglaterra pesa”, mas insistiu que sua equipe é capaz de conquistar um grande título em um futuro próximo. “Ele é fundamental. É um líder que dá o exemplo, um modelo para todos. Ajuda a conectar diferentes partes do jogo. Participa muito para levar a bola ao campo adversário. E sim, claro, acredito firmemente que podemos ganhar um grande torneio. Eu acreditava nisso antes da Copa do Mundo e não deixei de acreditar depois dela. Para todos, foi doloroso cair nas semifinais, mas a intenção de continuar melhorando está presente”, concluiu Tuchel.

Written byMohamed Saeed

Correspondente de futebol para a região MENA e Europa

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”

“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”

“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”

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