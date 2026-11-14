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Thomas Tuchel rebateu o técnico da Espanha, Luis de la Fuente, em meio ao aumento da tensão antes do confronto decisivo da Inglaterra pela Liga das Nações no Metropolitano. O treinador da seleção inglesa expressou sua frustração depois que suas declarações sobre os protocolos de combate ao racismo foram repassadas ao colega, o que provocou uma acalorada divergência pública entre os dois técnicos.

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Tuchel se irrita com narrativa da imprensa

A preparação para o confronto decisivo da Inglaterra com a Espanha foi ofuscada por uma troca de declarações entre os dois técnicos sobre o racismo. “Sim, isso é muito importante. Porque fui muito educado ao fazer uma pergunta, e você sai correndo para contar ao seu técnico que eu disse aquilo. Respondi educadamente a uma pergunta. Nunca espero que ocorra um ato de racismo. Um vestiário é o lugar menos racista que existe. É exatamente isso que não deveria acontecer, e é o que a imprensa faz”, explicou Tuchel na entrevista coletiva antes do confronto com a Espanha.

Ele continuou: “Enviei uma mensagem. Mas foi essa mensagem que distorceram. Sempre espero um ambiente de respeito. É claro que espero que os torcedores apoiem sua seleção, mas não espero racismo em lugar nenhum. Sou o primeiro a me posicionar contra esse tipo de ato. Quando me perguntaram o que aconteceria se isso ocorresse, disse que explicaria o protocolo. Só isso. Mas amanhã isso fará o que sempre faz: unir.”

O desafio de superar a Espanha

Getty Images

Em campo, o desafio da Inglaterra é enorme diante de uma seleção que se tornou referência de excelência no futebol internacional. De la Fuente conduziu a Espanha por uma trajetória histórica e observou recentemente que seu elenco tem um senso de família que nos une para além das obrigações profissionais. Tuchel reconheceu o tamanho da tarefa e admitiu que a Espanha parece hoje uma força quase “invencível”, após uma sequência recente repleta de títulos e uma consistência incrível na Liga das Nações.

Apesar da aura intimidadora que cerca os atuais campeões europeus, Tuchel segue confiante de que seu elenco tem qualidade para surpreender. Ele apontou a pequena diferença entre as seleções no encontro anterior em Wembley como prova de que a distância está diminuindo. “A Espanha parece invencível. Está em uma sequência impressionante. Ganhou muitos títulos. Vamos tentar encerrar essa sequência, vencê-la. Duas potências do futebol mundial vão se enfrentar, e estamos em um bom momento. Chegamos perto em Wembley”, explicou o ex-técnico do Chelsea durante a entrevista antes da partida.

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Os papéis de liderança de Kane e Bellingham

Getty Images

Harry Kane e Jude Bellingham, dois jogadores que atuaram no mais alto nível do futebol de clubes nesta temporada, são fundamentais para as esperanças da Inglaterra de conquistar uma vitória marcante. Tuchel minimizou a importância de prêmios individuais como a Bola de Ouro e preferiu destacar a influência desses astros no coletivo.

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Tuchel também abordou as barreiras mentais que a Inglaterra precisa superar para vencer as principais seleções do mundo em grandes torneios. Ele admitiu que “a camisa da Inglaterra pesa”, mas insistiu que sua equipe é capaz de conquistar um grande título em um futuro próximo. “Ele é fundamental. É um líder que dá o exemplo, um modelo para todos. Ajuda a conectar diferentes partes do jogo. Participa muito para levar a bola ao campo adversário. E sim, claro, acredito firmemente que podemos ganhar um grande torneio. Eu acreditava nisso antes da Copa do Mundo e não deixei de acreditar depois dela. Para todos, foi doloroso cair nas semifinais, mas a intenção de continuar melhorando está presente”, concluiu Tuchel.