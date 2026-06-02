É isso aí: o Ajax chega a um acordo com o novo treinador principal

Míchel é o novo técnico do Ajax, segundo informou Fabrizio Romano na manhã desta terça-feira. O renomado jornalista italiano especializado em transferências lançou seu famoso “here we go”.

Segundo Romano, os últimos detalhes do acordo já foram finalizados. O observador do Ajax, Mike Verweij, escreveu na manhã desta terça-feira que o espanhol assinará contrato até meados de 2028.

Míchel é o sucessor de seu compatriota Óscar García, que conquistou com o Ajax as eliminatórias para as competições europeias, garantindo assim aos amsterdenses uma vaga na Conference League. Na última temporada, John Heitinga e Fred Grim também comandaram o time.

O novo técnico do Ajax já estava há algum tempo na lista do diretor técnico Jordi Cruijff. Há dois anos, ele levou o Girona à Liga dos Campeões e o técnico espanhol chegou a ser cotado para o Manchester City. Dois anos depois, espera-o agora uma aventura no Ajax, que contrata Míchel sem custos de transferência.

Míchel agradou a Cruijff por ser um defensor de um futebol ofensivo e bem trabalhado, com uma construção de jogadas paciente a partir da defesa. Recentemente, ele também apareceu no radar do Bayer Leverkusen. No entanto, a mídia alemã logo informou que o clube alemão não quis avançar na negociação devido a dúvidas sobre o domínio do inglês por parte do técnico.

O novo técnico do Ajax trabalhou anteriormente no Rayo Vallecano, finalista da Conference League, e no SD Huesca. Míchel estava vinculado ao Girona desde 2021, time que disputará a segunda divisão da Espanha na próxima temporada.