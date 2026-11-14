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Tijjani Reijnders marcou um hat-trick brilhante na goleada da Holanda por 7 a 0 sobre a Grécia, igualando a maior vitória da história da Liga das Nações. O resultado mantém a invencibilidade da equipe sob o comando do novo técnico Xavi e a liderança do grupo.

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Holanda iguala recorde histórico da Liga das Nações

A Holanda deu uma demonstração de força nesta sexta-feira ao golear a Grécia por 7 a 0 em Amsterdã. A vitória iguala a maior diferença de gols registrada nos oito anos de história da Liga das Nações.

Crysencio Summerville abriu o placar aos seis minutos, antes de os donos da casa ampliarem a vantagem. Jurrien Timber marcou duas vezes, e Donyell Malen fez o sétimo gol para completar a goleada.

O resultado mantém a Holanda invicta sob o comando do novo técnico Xavi. A seleção se junta a Inglaterra, Alemanha e Finlândia como as únicas a vencer uma partida na competição por sete gols de diferença.

Reijnders comemora hat-trick pela seleção

Reijnders foi o grande destaque da partida. Ele desarticulou a defesa grega e marcou três vezes em um intervalo de 21 minutos. O meio-campista do Al Qadsiah comemorou o hat-trick sorrindo e mostrando três dedos à torcida da casa.

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Foi seu segundo hat-trick em duas semanas, depois de também ter marcado três gols pelo clube da Liga Saudita no fim do mês passado. O ex-jogador do Manchester City ficou entusiasmado por repetir na seleção o desempenho que vinha apresentando no clube.

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“É incrível, especialmente marcar um hat-trick pela seleção”, disse Reijnders à UEFA. “Estou muito feliz. É para isso que temos treinado, e hoje deu muito certo.”

Xavi e De Jong elogiam atuação da Holanda

Os donos da casa foram para o intervalo vencendo por 5 a 0 após uma série de jogadas coletivas bem trabalhadas. O capitão da Holanda, Frenkie de Jong, destacou a eficiência da equipe no ataque.

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“Com certeza gostei. Espero que todos tenham gostado, inclusive quem estava em casa”, afirmou De Jong. “Acho que fomos muito eficientes. Conseguimos chegar repetidamente a boas posições para criar chances e marcar gols.”

Xavi também ficou satisfeito, mas pediu que o elenco mantivesse o foco: “O primeiro tempo foi incrível, então preciso parabenizar os jogadores. Mas é apenas uma partida. Precisamos continuar assim.”

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Grécia sofre duro golpe com disputa pela classificação mais acirrada

A goleada sofrida foi um grande revés para a Grécia, que até então estava invicta na competição. Foi a primeira vez que a seleção sofreu sete gols desde uma partida das Eliminatórias da Copa do Mundo contra a Dinamarca, em maio de 1989.

As duas primeiras colocadas do Grupo A2 avançarão às quartas de final. A Holanda lidera o grupo, três pontos à frente tanto da Grécia quanto da Alemanha de Jurgen Klopp, antes das partidas decisivas de segunda-feira em Berlim.