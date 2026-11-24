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O zagueiro Joane Gadou teve uma grande atuação pelo Borussia Dortmund contra o Arsenal. Seus companheiros ficaram impressionados.

Após o empate disputado com o Arsenal, jogadores do Borussia Dortmund elogiaram a atuação excepcional do zagueiro Joane Gadou.

Aos 55 minutos, o jogador de 19 anos recuperou a bola, arrancou com determinação pelo meio-campo e deu a assistência para o gol de empate de Maximilian Beier . Gadou também se destacou na defesa e, com desarmes inteligentes, deixou os atacantes dos Gunners repetidamente à beira do desespero.

“Ele é uma fera. Avança com a bola e usa o corpo para protegê-la. Fez isso muito, muito bem”, elogiou Beier, autor do gol, após o apito final, em entrevista à Prime Video. O goleiro do Dortmund, Gregor Kobel, também comentou: “Foi uma grande jogada individual de Gadou, que acabou levando ao nosso gol.”

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Nico Schlotterbeck, que atuou ao lado de Gadou na linha de três defensores, também ficou impressionado. O capitão do Borussia Dortmund afirmou que o jovem fez um “jogo inacreditável” contra o atual campeão inglês. “O primeiro toque dele é inacreditável e, depois, ele tem velocidade. Sabemos disso.” Schlotterbeck disse que tanto Gadou quanto Beier, autor do gol, fizeram uma “grande jogada”.

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O zagueiro, que deu seus primeiros passos no futebol nas categorias de base do Paris Saint-Germain, chegou ao Dortmund vindo do RB Salzburg apenas no verão passado, por uma taxa de transferência de quase 20 milhões de euros.

Apesar da pouca idade, Gadou não precisou de tempo para se adaptar e logo conquistou uma vaga entre os titulares sob o comando do técnico Niko Kovac. O francês soma 16 partidas oficiais pelo Borussia Dortmund em todas as competições. Ele só não entrou em campo na primeira rodada da Copa da Alemanha, na vitória por 5 a 0 sobre o HEBC Hamburg.

Getty Images

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Quantos pontos o Borussia Dortmund tem após cinco jogos na Champions League?

Com o empate por 1 a 1 com o Arsenal , o Borussia Dortmund subiu provisoriamente para o sétimo lugar na tabela da primeira fase da Champions League, mas ainda pode perder algumas posições após os jogos de quarta-feira.

Os oito melhores times após oito jogos se classificam diretamente para as oitavas de final, enquanto os que terminarem do nono ao 24º lugar precisam disputar uma fase intermediária. Os times entre a 25ª e a 36ª posição são eliminados após a fase de liga.