"É inacreditável"... A África do Sul escreve uma das histórias mais curiosas sobre bônus na história da Copa do Mundo

Os jogadores da seleção sul-africana de futebol receberam um bônus incomum após o empate em 1 a 1 com a República Tcheca na segunda rodada do Grupo 1 da Copa do Mundo de 2026, quando cada um dos 26 jogadores e membros da comissão técnica recebeu joias avaliadas em mais de 50 mil dólares americanos.

De acordo com o que anunciou uma joalheria americana com sede em Atlanta, por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais, esse presente foi resultado de um acordo comercial entre a Federação Sul-Africana de Futebol e a empresa, que decidiu recompensar todos os membros da delegação por seu desempenho em um momento decisivo da competição.

O vídeo, divulgado pelo site do canal argentino “TYC”, mostra vários jogadores da seleção Bafana Bafana passeando pela loja, perguntando sobre as diferentes peças e experimentando relógios, anéis, pulseiras e colares antes de escolherem seus prêmios, em uma cena festiva que refletiu a alegria da equipe pelo valioso ponto conquistado.

Essa homenagem ocorreu após uma partida que parecia estar escapando das mãos da seleção africana, já que ela estava perdendo até os 83 minutos, quando Tebohu Mokwena converteu um pênalti para empatar o placar e garantir ao time seu primeiro ponto no torneio, após a derrota na estreia contra o México.

Esse empate valioso manteve vivas as esperanças da África do Sul de se classificar para as oitavas de final, já que seu destino será decidido na última partida da fase de grupos contra a Coreia do Sul, em um confronto que representa uma questão de vida ou morte para a seleção africana.

Essa recompensa é considerada um dos principais incentivos não tradicionais que uma seleção nacional recebe durante a Copa do Mundo, já que vai além dos bônus financeiros habituais e inclui presentes de luxo que refletem a magnitude das parcerias comerciais que ligam as federações nacionais às empresas patrocinadoras.