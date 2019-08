É impossível para Hazard alcançar Cristiano Ronaldo, diz ídolo do Real Madrid

Ex-atacante do clube espanhol crê que o atacante belga não alcançará o que o craque português fez em sua passagem pelo Santiago Bernabéu

Predrag Mijatovic crê que Eden Hazard não será capaz de alcançar o mesmo nível de Cristiano Ronaldo no .

O ex-jogador do se mudou para o Santiago Bernabéu nesta janela de transferências e é um jogador crucial para o time de Zinedine Zidane depois da decepcionante temporada de 2018/2019.

Ele chega ao clube com a incumbência de substituir Cristiano Ronaldo, hoje na . O português marcou 450 gols em 438 partidas pelos espanhóis.

Hazard ainda não fez sua estreia em uma partida oficial pelo Real depois que foi anunciado que ele havia sofrido uma lesão no tendão um dia antes do jogo de abertura de contra o Vigo, em 17 de agosto.

O Real Madrid venceu o jogo por 3-1, apesar do cartão vermelho para Luka Modric, enquanto o Real empatava em 1-1 com o Real Valladolid, deixando-os em terceiro lugar na tabela após duas partidas.

Hazard deve ficar fora de combate por até quatro semanas. Ele provavelmente estará ausente novamente no próximo jogo do clube contra o antes de uma possível estréia após o intervalo internacional contra o , em 14 de setembro.

E, embora Mijatovic acredite que o belga é um dos melhores jogadores do mundo, será "impossível" que ele tenha o mesmo impacto de Cristiano Ronaldo na capital espanhola.

"Hazard é um jogador muito bom, certamente. Ele é um dos melhores jogadores na Europa. Porém, na minha opinião, nós não podemos esperar dele o que fez Cristiano Ronaldo. Na minha opinião, é impossível. Não há um jogador que possa jogar como Cristiano Ronaldo. A pressão no Real Madrid é diferente da pressão no Chelsea. Você precisa de algum tempo para lidar com isso", declarou em entrevista à Goal.