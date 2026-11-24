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O técnico do Sporting, Paulo Fonseca, diz que é “impossível fazer uma análise” do Manchester United de Mauricio Pochettino antes do confronto de quarta-feira pela Champions League, em Lisboa. Após Leny Yoro ser expulso aos oito minutos em Anfield, Fonseca recorreu a imagens da passagem de Pochettino pela seleção dos Estados Unidos, mas se recusou a chamar o Manchester United de “frágil”.

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Fonseca tem poucas pistas sobre o United de Pochettino

Fonseca admitiu que tem poucas informações para preparar sua equipe para enfrentar o United, já que Pochettino comandou o time em apenas uma partida. O jogo, uma derrota por 4 a 0 para o Liverpool, foi afetado pela expulsão de Yoro logo no início. O cartão vermelho foi posteriormente anulado após recurso.

“Oito minutos, cartão vermelho. É impossível fazer uma análise”, disse Fonseca, segundo a BBC Sport. “Tentei ver Pochettino com a seleção dos Estados Unidos e que tipo de soluções ele usou. Há algumas informações, mas é muito difícil prever.”

Fonseca se recusa a chamar o United de “frágil”

Apesar de o United ocupar a 19ª posição na Premier League, Fonseca se recusou a aceitar que o time esteja vulnerável. “Não concordo com esse raciocínio”, disse. “O Manchester é um grande time. Não acredito muito que grandes times sejam frágeis.”

Ele citou a última partida do United na Champions League, em que o time saiu de uma desvantagem de 2 a 0 para vencer a Roma por 3 a 2. “Além disso, quando têm um novo técnico e jogadores de nível mundial, é extremamente difícil prever se terão um dia bom ou ruim”, acrescentou.

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A má fase do United na liga

O United não vence na Premier League desde agosto e sofreu 19 gols nos últimos seis jogos. Pochettino, portanto, tem uma tarefa enorme pela frente após substituir Michael Carrick durante a pausa para jogos de seleções.

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Fonseca, contratado em 4 de novembro depois que o Sporting pagou pela rescisão de seu contrato com o Lyon, também chegou há pouco ao cargo e teve pouco tempo para implementar suas ideias no time. O zagueiro Eduardo Quaresma já alertou seus companheiros para não subestimarem o United .

Confronto em Lisboa se aproxima

O Sporting recebe o United no Estádio José Alvalade na noite de quarta-feira, com Yoro liberado para jogar.

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Pochettino precisa de um resultado positivo para aliviar a pressão após um início conturbado no comando do time.