Fonseca tem poucas pistas sobre o United de Pochettino
Fonseca admitiu que tem poucas informações para preparar sua equipe para enfrentar o United, já que Pochettino comandou o time em apenas uma partida. O jogo, uma derrota por 4 a 0 para o Liverpool, foi afetado pela expulsão de Yoro logo no início. O cartão vermelho foi posteriormente anulado após recurso.
“Oito minutos, cartão vermelho. É impossível fazer uma análise”, disse Fonseca, segundo a BBC Sport. “Tentei ver Pochettino com a seleção dos Estados Unidos e que tipo de soluções ele usou. Há algumas informações, mas é muito difícil prever.”
Fonseca se recusa a chamar o United de “frágil”
Apesar de o United ocupar a 19ª posição na Premier League, Fonseca se recusou a aceitar que o time esteja vulnerável. “Não concordo com esse raciocínio”, disse. “O Manchester é um grande time. Não acredito muito que grandes times sejam frágeis.”
Ele citou a última partida do United na Champions League, em que o time saiu de uma desvantagem de 2 a 0 para vencer a Roma por 3 a 2. “Além disso, quando têm um novo técnico e jogadores de nível mundial, é extremamente difícil prever se terão um dia bom ou ruim”, acrescentou.
A má fase do United na liga
O United não vence na Premier League desde agosto e sofreu 19 gols nos últimos seis jogos. Pochettino, portanto, tem uma tarefa enorme pela frente após substituir Michael Carrick durante a pausa para jogos de seleções.
Tópicos relacionados
Fonseca, contratado em 4 de novembro depois que o Sporting pagou pela rescisão de seu contrato com o Lyon, também chegou há pouco ao cargo e teve pouco tempo para implementar suas ideias no time. O zagueiro Eduardo Quaresma já alertou seus companheiros para não subestimarem o United.
Confronto em Lisboa se aproxima
O Sporting recebe o United no Estádio José Alvalade na noite de quarta-feira, com Yoro liberado para jogar.
Pochettino precisa de um resultado positivo para aliviar a pressão após um início conturbado no comando do time.