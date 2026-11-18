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Antonio Rudiger classificou como “horrível” o recente jejum de títulos importantes do Real Madrid, após dois anos sem conquistas de peso. Com seu contrato perto do fim, o zagueiro experiente insiste que seu único foco é ajudar o clube a voltar a vencer sob o comando de Jose Mourinho.

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Um jejum doloroso em Madri

Rudiger expressou sua profunda frustração com a recente falta de títulos importantes do Real Madrid. O zagueiro experiente classificou a situação como “horrível” após um período turbulento de dois anos para o clube.

O Real Madrid passou por duas temporadas consecutivas de decepções, em 2024-25 e 2025-26. O longo jejum de títulos provocou mudanças significativas: o clube trocou de treinador três vezes desde maio de 2025.

Reconstrução sob um comando conhecido

Em entrevista ao The Athletic, Rudiger mostrou que seus pensamentos seguem voltados aos desafios no futebol nacional. “Dois anos sem ganhar no Real Madrid”, admitiu. “É horrível.”

A responsabilidade de devolver aos recordistas, 15 vezes campeões europeus, a glória do passado agora cabe a Mourinho. O treinador está de volta ao comando no Bernabéu 13 anos após o fim de sua primeira passagem, com a missão de recuperar um elenco em dificuldades. Com seu contrato atual previsto para terminar em junho, Rudiger está determinado a encerrar a carreira em alta. O zagueiro insistiu que seu foco imediato está exclusivamente no campo: “Minha prioridade é vencer.”

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Retorno ao cenário internacional

O jogador de 33 anos voltou à Alemanha nesta semana para receber uma homenagem oficial de despedida da seleção antes da vitória da equipe sobre a Holanda pela Liga das Nações. O zagueiro anunciou sua aposentadoria da seleção em setembro, encerrando sua trajetória com 86 partidas e três participações em Copas do Mundo. Ele explicou a decisão: “Não sou uma pessoa com um ego muito grande. Posso dizer que há jogadores mais jovens, com mais disposição, então agora é a hora.”

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Na caça ao Barcelona

O processo de reconstrução de Mourinho já mostra sinais de melhora significativa. O Real Madrid ocupa atualmente a segunda posição em La Liga, apenas três pontos atrás do rival Barcelona na disputa pelo título. Recentemente, a equipe conquistou seu melhor resultado da temporada até agora ao vencer o rival do clássico por 2 a 1 no Camp Nou, no mês passado.