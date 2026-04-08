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Ousmane DiomandeImago
Daily Loos

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É hora de se deliciar na Liga dos Campeões: passe fenomenal à la Quaresma surpreende toda a defesa do Arsenal

Sporting x Arsenal
Sporting
Arsenal
Liga dos Campeões
O. Diomande

O confronto entre o Sporting CP e o Arsenal na noite de terça-feira, pelas quartas de final da Liga dos Campeões, não foi nada emocionante. Ambas as equipes demonstraram ter a defesa bem organizada. No entanto, o zagueiro do Sporting, Ousmane Diomande, conseguiu levantar a torcida com um passe incomparável.

É de conhecimento geral que a defesa do Arsenal costuma estar bem organizada e é difícil de ser vencida. Os Gunners são a equipe que menos sofreu gols no campeonato e, também na Liga dos Campeões, a equipe de Mikel Arteta sofreu apenas cinco gols.

No entanto, Diomande, jogador da seleção da Costa do Marfim, conseguiu surpreender completamente a defesa londrina logo nos primeiros minutos. O zagueiro central conseguiu criar uma grande chance a partir de uma situação aparentemente impossível.

O marfinense recebeu a bola perto do círculo central e viu o lateral-esquerdo Maxi Araújo fazer uma boa arrancada em profundidade. Com um trivela — um passe com a parte externa do pé e a jogada característica de Ricardo Quaresma —, o zagueiro conseguiu colocar o uruguaio livre diante de David Raya e surpreender completamente o lateral-direito Ben White.

Araújo ficou então cara a cara com o goleiro espanhol e chutou a bola com precisão. No entanto, Raya, como já aconteceu várias vezes nesta temporada, conseguiu se destacar ao desviar a bola com a ponta dos dedos, mandando-a para a trave. Assim, o passe incomparável do marfinense acabou tendo um destino que merecia melhor. 

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Infelizmente, esse passe brilhante não foi um prenúncio do resto da partida, na qual a defesa se mostrou sólida e organizada, resultando em poucas chances de gol.

Por muito tempo, parecia que a partida terminaria em um empate sem gols, até que o reserva Kai Havertz, nos minutos finais, conseguiu converter em gol um belo passe de outro reserva, Gabriel Martinelli: 0 a 1.

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