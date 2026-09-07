Na segunda-feira, o meio-campista de 31 anos explicou no Instagram que teria de fazer uma pausa forçada. Só voltará a ficar à disposição depois das datas Fifa no fim de setembro e início de outubro.

"Infelizmente, meu corpo reagiu ao aumento das cargas após o período sem jogos", escreveu Goretzka. "É frustrante, mas preciso dessa curta pausa agora para voltar com força total."

Goretzka agradeceu, na mesma publicação, aos torcedores do vencedor da Liga Europa pela recepção calorosa. Ele disse ter a sensação de estar no lugar certo e de se sentir bem. Quer aproveitar as próximas semanas para se recuperar completamente.

Assim, Goretzka vai perder pelo menos mais quatro jogos. Na Liga dos Campeões, o Villa enfrenta o Club Brugge na terça-feira em busca dos primeiros pontos da temporada. Além disso, há duas partidas na Premier League e uma pela Copa da Liga antes do início da pausa para os jogos de seleções.

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Aston Villa tem início desastroso na nova temporada

Depois, em 10 de outubro, a equipe de Birmingham volta a campo contra o Brentford.

Após oito anos no Bayern de Munique, o jogador de 73 partidas pela seleção se transferiu sem custos para o Aston Villa, que teve um início de temporada completamente desastroso. Depois de três jogos, a equipe de Emery ainda não venceu e ainda não marcou.

Após duas derrotas no início, o primeiro ponto veio no fim de semana contra o Nottingham Forest. Na janela de transferências de verão, o Villa perdeu de uma vez quatro jogadores-chave do passado recente tão bem-sucedido: Morgan Rogers, Ezri Konsa, Youri Tielemans e Ollie Watkins.