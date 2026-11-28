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Mikel Arteta afirmou que o Arsenal deve se concentrar em conquistar a Premier League em campo, sem contar com uma eventual punição ao Manchester City por 114 violações das regras financeiras. Com o recurso contra as decisões de culpa previsto para o próximo mês, o treinador espera que as questões fora de campo não ofusquem o confronto de domingo.

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Arteta quer conquistar títulos em campo

O Manchester City chega ao norte de Londres em meio à controvérsia, após ter sido considerado culpado de 114 violações das regras financeiras da Premier League ao longo de um período de nove anos, até 2018. As sanções possíveis vão de uma grande perda de pontos à expulsão ou a uma multa recorde. Questionado se o Arsenal pretende conquistar o título em campo, em vez de se beneficiar de uma perda de pontos do rival, Arteta não deixou dúvidas.

"É a única coisa em que devemos concentrar nossa energia e nosso foco. Não há mais nada", disse Arteta antes de enfrentar o City.

"Espero que não" ofusque um grande jogo

Com o City defendendo sua inocência e a análise de um recurso marcada para o próximo mês, casas de apostas e observadores têm questionado como a incerteza fora de campo afeta a disputa pelo título. Arteta reconheceu que o processo ainda não foi concluído, mas quer que o futebol seja o centro das atenções.

"Espero que não, porque também é um processo que ainda está em aberto, não foi resolvido e não sabemos o que vai acontecer", explicou Arteta. "Então, não. Acho que, quando temos duas equipes no nível em que ambas estão agora, com jogadores da qualidade dos que estarão em campo, é um grande jogo para aproveitar, eu acho."

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Jogos em casa são decisivos; Arsenal mira vantagem de nove pontos

O Arsenal lidera a tabela com seis pontos de vantagem sobre o City, terceiro colocado, e pode ampliar essa diferença para nove pontos com uma vitória em casa. Arteta destacou o peso de vencer rivais no Emirates Stadium, mesmo em novembro.

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"Bem, quando jogamos em casa contra grandes equipes, isso se torna crucial na disputa pelo título. Sabemos como esses jogos em casa são importantes para fazer a diferença", afirmou. "Não podemos controlar o que os adversários vão fazer; só precisamos apresentar nossa melhor versão."

Muito em jogo antes da análise do recurso no próximo mês

Embora o recurso do City no próximo mês possa mudar o panorama geral da tabela da Premier League, o objetivo imediato de Arteta é manter o embalo do Arsenal em casa.

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Uma vitória no domingo daria aos atuais campeões o máximo de controle antes de uma agenda de inverno repleta de jogos.