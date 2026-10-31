"Às vezes, isso ajuda. A última semana foi muito difícil para minha família e para mim. Meu pai sempre me acompanhou, sempre esteve ao meu lado e me apoiou. Ele acreditou em mim em momentos em que nem eu mesmo acreditava. Por isso, é muito difícil voltar", explicou Kimmich após a partida.

Por causa de uma morte na família, o jogador de 31 anos havia perdido os jogos contra o Arsenal, o SC Freiburg e o 1. FC Magdeburg. Contra o BVB, voltou a ser titular e foi o capitão do Bayern de Munique durante toda a partida.

Por que Joshua Kimmich ficou fora do Bayern de Munique nas últimas semanas?

O retorno também trouxe muitas lembranças do pai para Kimmich. "É justamente quando estou em campo que mais penso nele. Mesmo assim, era importante para mim voltar e tentar retomar a rotina normal. Embora às vezes a gente queira que o mundo pare, ele infelizmente, e felizmente, continua girando. Por isso, estou feliz por estar de volta. As manifestações de solidariedade, também do clube, da Federação Alemã de Futebol e das pessoas ao meu redor, foram muito especiais. Isso significou muito para mim", disse o jogador do Bayern.

Uma frase de seu pai, em particular, está sempre presente em sua memória: "Meu pai sempre dizia: 'No fim das contas, é só futebol.' É preciso ter isso sempre em mente. O mais importante é a saúde. Por isso, é muito triste que os três estejam fora agora."

Ele se referia também aos jogadores do Bayern que se machucaram. No clássico, o Bayern de Munique precisou substituir primeiro Ismael Saibari e Serge Gnabry e, mais tarde, Michael Olise, todos com problemas físicos. A situação de Saibari, que machucou o tornozelo em uma disputa de bola com o goleiro Gregor Kobel, do BVB, parecia especialmente preocupante.

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Além dos momentos de emoção em campo, houve um encontro especial com o técnico do BVB, Niko Kovac. O croata, que conhece Kimmich muito bem da época em que trabalharam juntos no Bayern de Munique, abraçou brevemente seu ex-comandado durante a partida e lhe manifestou solidariedade. "Ele tinha me escrito durante a semana. Achei isso muito especial. Por isso, agradeci a ele", contou Kimmich.

Kovac também explicou o gesto depois: "Todos sabemos que o pai do Jo faleceu. É claro que apresentei minhas condolências a ele imediatamente. É o mínimo que se pode fazer. Ele é um cara incrível."

Em campo, porém, Kimmich e o Bayern terminaram com um empate que foi quase decepcionante. O time de Munique ficou à frente no placar duas vezes, com gols de Konrad Laimer e Dayot Upamecano, mas o Dortmund respondeu em ambas.

O Bayern também não teve a dose de sorte necessária: várias bolas na trave e um pênalti desperdiçado por Harry Kane impediram uma possível vitória. "Para nós, a caminhada continua. Queremos conquistar resultados. Por isso, é importante nos apoiarmos e estarmos uns ao lado dos outros. Não estamos em uma crise total. Empatamos hoje. Acho que todos que viram o jogo sabem que deveríamos ter vencido", afirmou Kimmich.