"O que está acontecendo conosco neste momento é realmente muito duro", disse o diretor de futebol Max Eberl após o apito final. Segundo ele, o empate contra o BVB custou "muito caro".

Além das numerosas lesões, há a preocupação com Jamal Musiala (epilepsia) e com o técnico Vincent Kompany (irritação das meninges), e, mais recentemente, a morte repentina do pai de Joshua Kimmich. De fato, os problemas não param de atingir o Bayern. "Temos muita coisa para assimilar neste momento. Hoje, sofremos o gol de empate pouco antes do fim. O time precisa mostrar muita resiliência agora. Até aqui, tem feito isso de uma maneira incrível. Mas também precisaremos ser assim nas próximas semanas", disse Eberl.

Contra o BVB, o primeiro a se machucar foi Saibari, que teve a maior chance da partida até então, aos 24 minutos. Após um passe em profundidade espetacular de Konrad Laimer, o marroquino avançou sozinho na direção do goleiro do Dortmund, Gregor Kobel, mas adiantou um pouco demais a bola. Kobel saiu a tempo e conseguiu afastá-la em um primeiro momento. Na disputa pela bola que se seguiu, o suíço bateu a cabeça no joelho de Saibari e também prendeu o tornozelo do jogador de ataque.

Quais lesões Ismael Saibari e Serge Gnabry sofreram contra o BVB?

Enquanto Kobel conseguiu afastar o perigo, Saibari ficou caído, com uma expressão de dor, e precisou de atendimento. "Parece ser algo mais grave", temeu o comentarista da Sky, Lothar Matthäus. Pouco depois, a partida de fato terminou para o marroquino. Nathaniel Brown entrou em seu lugar.

Depois do jogo, Saibari saiu do vestiário de muletas. Há suspeita de uma "lesão mais grave no tornozelo", segundo Aaron Danks, substituto de Vincent Kompany.

Apenas alguns minutos depois, veio outro revés para o Bayern: Serge Gnabry também sentiu uma dor repentina no pé esquerdo. A princípio, não foi possível identificar como a lesão ocorreu. Após receber atendimento, o jogador de ataque também precisou ser substituído, aos 31 minutos. Josip Stanisic entrou em seu lugar. O narrador da Sky Wolf Fuß falou em uma "lesão na parte posterior da coxa direita"; segundo ele, essa informação lhe havia sido repassada.

O diretor de futebol Max Eberl disse após o apito final, na zona mista: "As duas lesões são um pouco mais sérias, embora eu ainda não possa dar um diagnóstico preciso."

Jonas Urbig também não saiu ileso: no lance do que parecia ser o gol que colocaria o BVB à frente, Carney Chukwuemeka atingiu o rosto do goleiro do Bayern Jonas Urbig com o joelho. O jogador de 23 anos precisou de atendimento, mas, diferentemente dos dois companheiros, conseguiu continuar em campo. Os arranhões em seu rosto, porém, ainda eram visíveis depois do jogo.

O gol de Jobe Bellingham foi anulado pelo árbitro Tobias Stieler após revisão do VAR, por impedimento de Chukwuemeka. No segundo tempo, Michael Olise também precisou sair de campo com dores. O francês começou a mancar, havia se machucado sem contato com outro jogador e sinalizou ao banco do Bayern que precisava ser substituído. Lennart Karl entrou em seu lugar aos 84 minutos. Olise saiu do vestiário sem auxílio, caminhou lentamente pela zona mista e ignorou as perguntas dos repórteres sobre seu estado de saúde. Segundo Eberl, porém, o Bayern não espera um diagnóstico grave para ele.

Questionado sobre como o Bayern pretende enfrentar os desafios das próximas semanas diante de tantos lesionados, Eberl disse: "Não vamos desistir. Não vamos nos retirar de nenhuma competição."