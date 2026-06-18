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Soccer Fans Gather To Watch The United States' First World Cup Match Against ParaguayGetty Images News
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Tegar Paramartha

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"É demais" - Torcedores da Copa do Mundo revelam o valor chocante que pagaram por um único ingresso

GOAL's FanZone
Copa do Mundo

De US$ 220 a US$ 1.500, perguntamos aos torcedores do lado de fora do estádio quanto eles realmente pagaram, e ninguém pediu reembolso.

É o maior torneio de futebol do planeta, realizado pela primeira vez nos Estados Unidos, no Canadá e no México. E se você quiser assistir ao vivo? Vai ter que pagar por isso.

A FanZone da GOAL foi às ruas, do lado de fora do estádio, para fazer uma pergunta simples aos torcedores: quanto você pagou pelo seu ingresso? As respostas variaram de valores de dar água nos olhos a valores de cair o queixo.

“Muito caro”, riu um torcedor antes mesmo de citar um valor. Quando pressionado, ele não hesitou: “Bem, para mim, muito caro é algo em torno de mil e quinhentos dólares.”

Nem todo mundo estava exatamente nessa faixa — mas os preços ainda eram altos. Um torcedor desembolsou US$ 1.000 por ingresso e parecia quase tranquilo com isso.

“Mil dólares? Você acha que esse é um preço justo?”, perguntou o entrevistador.

“Sim, sim, acho que sim”, veio a resposta.

@goalfanzone

Asking World Cup fans how much they paid for their tickets 🫪 #football #soccer #worldcup #fifaworldcup

♬ original sound - GOAL's FanZone

Planejar com antecedência claramente valeu a pena para outros também. Um torcedor conseguiu ingressos por 500 dólares graças a um código de pré-venda, enquanto outro casal gastou cerca de 500 dólares cada um. Na ponta mais afortunada do espectro, um torcedor conseguiu garantir seu lugar por 380 dólares — praticamente uma pechincha para os padrões da Copa do Mundo de 2026.

Depois, teve aquele torcedor que simplesmente disse: “Só 800 bucks.”

“800 bucks? Cada um?”

“Sim. Cada um.”

Nem todo mundo ficou totalmente satisfeito com o que gastou. Um torcedor, que pagou US$ 220, resumiu bem: “Quer dizer, eu gostaria que fosse mais barato, mas...”

Essa única frase inacabada talvez seja o resumo mais honesto da experiência de compra de ingressos para a Copa do Mundo de 2026 até agora.

De 220 dólares até 1.500 dólares, os preços que os torcedores pagaram para assistir a uma única partida da Copa do Mundo variam consideravelmente — mas o que todos tinham em comum era o fato de terem comparecido. Para a Copa do Mundo, ao que parece, nada é demais.

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