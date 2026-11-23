Maresca vê má fase do City como parte de um “recomeço”
Maresca acredita que as dificuldades recentes do City eram esperadas enquanto o clube se adapta à vida após Guardiola. O italiano começou sua primeira temporada no comando com sete vitórias seguidas na Premier League, mas o City agora está há quatro jogos sem vencer no campeonato, incluindo o frustrante empate com o Fulham, no qual um gol de Erling Haaland foi anulado.
“Para mim, isso faz parte do processo, porque é como um recomeço”, disse ele em entrevista coletiva na segunda-feira. “É como começar de novo depois de dez anos com o mesmo treinador, o mesmo rosto, as mesmas palavras, o mesmo método.”
“Podemos encontrar o equilíbrio certo”
Maresca insiste que não há motivo para alarme e que seu time precisa de tempo para encontrar regularidade. “Não é fácil mudar de repente, assim, de uma hora para outra”, acrescentou. “Para mim, pessoalmente, é tudo normal e espero que, o mais rápido possível, possamos encontrar o equilíbrio certo em todos os setores, na defesa e no meio-campo, e ter regularidade.
“Para mim, essa é a diferença neste momento entre nós e os outros clubes.” Na semana passada, ele rejeitou sugestões de que as dificuldades do City estivessem ligadas ao fato de o clube ter sido considerado culpado de infrações financeiras no processo de longa data com a Premier League.
De Bruyne volta ao Etihad com o Napoli
O City deixa de lado o campeonato nacional na terça-feira para receber o Napoli, o que levará Kevin De Bruyne de volta ao Etihad após sua saída do clube no verão de 2025. Maresca, que trabalhou com o belga como auxiliar de Guardiola na temporada 2022/23, em que o time conquistou três títulos, não poupou elogios.
“Não apenas para mim pessoalmente, mas acho que também para a história deste clube”, disse ele. “Nos últimos dez anos, em todos os títulos que o clube conquistou, Kevin estava aqui e foi um jogador importante, um jogador fantástico, uma pessoa incrível, educada, fantástica. Para mim, foi um prazer trabalhar com ele.”
Napoli e Arsenal em uma semana importante para o City
Maresca também confirmou que Matheus Nunes está novamente à disposição após se recuperar de lesão. O City ocupa a sétima posição na classificação da Champions League, que reúne 36 times, depois de vencer três de seus quatro jogos. Uma vitória sobre o Napoli aliviaria a pressão antes do confronto com o atual campeão Arsenal, ainda nesta semana.