O árbitro internacional egípcio Amin Omar foi alvo de críticas severas após apitar a partida entre Argentina e Áustria na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, que terminou com a vitória do atual campeão por 2 a 0.

O famoso site espanhol “Archivo VAR” atribuiu a Amin Omar uma nota chocante de 1,5 em 10, considerando que o árbitro egípcio foi “de longe o pior da partida”.

O site afirmou em sua reportagem que Amin Omar cometeu um erro decisivo ao ignorar um pênalti claro a favor da Argentina após uma falta em Lautaro Martínez dentro da área, ressaltando que a jogada merecia a punição e que foi analisada por meio da tecnologia de vídeo.

O site observou que o árbitro egípcio exagerou ao dar advertências verbais aos jogadores sem recorrer aos cartões amarelos em várias situações que exigiam tal medida, afirmando: “Parecia que ele recebia comissão por cada advertência que dava”, em uma referência irônica à frequência de suas advertências verbais durante a partida.

Além disso, o site acusou Amin Omar de marcar faltas que descreveu como “surreais”, além de ignorar advertências evidentes, com destaque para uma jogada envolvendo o zagueiro argentino Cristian Romero, considerando que a infração exigia, de forma óbvia, um cartão amarelo.

A reportagem também abordou o primeiro gol de Lionel Messi na partida, apontando a suspeita de uma falta no início do ataque; no entanto, a falta de replays de TV suficientes impediu que se confirmasse a validade da jogada ou que ela fosse analisada completamente.

O site espanhol concluiu sua análise afirmando que o desempenho de Amin Omar foi um dos pontos mais negativos do confronto entre Argentina e Áustria, recebendo uma das piores avaliações arbitrais registradas no torneio até o momento.

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