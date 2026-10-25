Após a atuação assustadoramente fraca no empate por 0 a 0 com o Schalke 04, os torcedores do Effzeh voltaram a deixar a frustração transparecer. Gritos de "Fora, Wagner" ecoaram pelo estádio e não passaram despercebidos.

Depois de negar, há poucos dias, que houvesse inquietação no entorno do clube, Kessler mudou o tom. "É claro que levo isso a sério, não há dúvida. É uma situação de muita emoção", disse ao Kölner Express. O dirigente de 40 anos vê o time de Wagner "no geral, no caminho certo, mas sentimos falta de criatividade no terço final e, também, de oferecer perigo ao gol ou aproveitar as chances. Por isso, estamos decepcionados". Ainda assim, declarou ter "total confiança" em Wagner.

O treinador de 38 anos já está sob pressão há algum tempo. Antes mesmo da vitória no clássico contra o Gladbach, há poucas semanas, especulava-se sobre sua demissão caso o Colônia saísse de campo derrotado. Aquela foi, ao mesmo tempo, a única vitória nos últimos seis jogos da liga. É bem possível que o duelo com o Union Berlin, vizinho na tabela, no próximo fim de semana seja mais uma partida decisiva para o futuro de Wagner.

1. FC Colônia enfrenta grandes problemas com lesões

Ainda assim, não se pode ignorar que o Colônia enfrenta atualmente grandes problemas com lesões no ataque. Entre os desfalques estão os atacantes Thijs Dallinga (26 anos, ruptura do ligamento cruzado) e Ragnar Ache (28 anos, ruptura de fibras musculares), ausentes a curto e longo prazo, respectivamente.

"Também reflito sobre isso e levo essas questões para o trabalho diário", explicou Kessler, de forma sugestiva, antes de ressaltar: "No fim, o que importa é o trabalho em campo, conquistar vitórias. Essa é a moeda que mais vale para as pessoas."

O próprio Wagner tentou destacar pontos positivos da atuação do Colônia. "Talvez um ponto pareça pouco", disse. Mas houve ao menos um avanço: pela primeira vez, o Colônia não sofreu gols em uma partida sob seu comando, na 15ª disputada. "O time fez isso muito bem e terminou sem sofrer gols", elogiou Wagner. Segundo ele, são avanços aos quais é preciso se apegar. "Ainda estamos longe de onde queremos chegar", disse à Sky, "mas estamos dando passos na direção certa."

"A expectativa aqui é enorme", disse Wagner ao ser questionado sobre o clima de inquietação. Ainda assim, uma saída repentina do treinador não parece estar próxima, pelo menos por enquanto.

Curiosamente, antes do jogo contra o Union pela Bundesliga, o Colônia também enfrenta o adversário na terça-feira, pela Copa da Alemanha.