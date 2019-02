"É 'apenas' o Bayern", reflete Klopp diante do desafio do Liverpool na Champions League

Apesar da atual forma do maior campeão alemão, o técnico do Liverpool deixa claro que será um confronto de extrema dificuldade

Jürgen Klopp sabe que o desafio do Liverpool será imenso quando enfrentar o Bayern de Munique pelas oitavas de final da Champions League. A partida de ida acontece na terça-feira (19), no Anfield. O treinador não aceita as sugestões de que o Bayern não deve fazer um grande jogo devido a má fase do gigante da Baviera.

"Nós ainda estamos na Champions League e eu estou muito feliz e com um jogo muito difícil. Ainda assim, às vezes parece que [pelo que as pessoas falam] nós já estamos na próxima fase porque é 'apenas' o Bayern de Munique. Você já viu o time que eles têm ou como eles estão em forma agora? Por isso estaremos prontos paraa Champions League com um jogo muito, muito difícil", falou Klopp.

Os Reds estão vivos em duas competições: a Premier League e a Champions League. Na competição nacional, o Liverpool está na liderança isolada com dois pontos de distância do Manchester City que é o segundo colocado.

Klopp treinou o Borussia Dortmund e foi o principal desafiante da hegemonia do Bayern na Bundesliga(Foto: Getty Images)

Klopp disse que ouviu de muitas pessoas que os Reds devem se focar apenas na Premier League devido à seca de títulos da primeira divisão inglesa que se estende desde a temporada 1989/90. Mesmo assim, Jürgen declarou que o time vermelho tem capacidade para brigar nas duas frentes.

"Nós vamos tentar com certeza [conquistar os dois títulos]. Isso é o que tentamos no último ano. Houve a discussão nesse ano que as pessoas disseram que deveríamos nos focar apenas na liga [Premier]", disse o treinador alemão.