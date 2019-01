E agora, Vitinho? Como fica a situação do atacante após a estreia arrasadora de Bruno Henrique no Flamengo?

Atacantes podem atuar juntos, mas relação com torcida pode atrapalhar Vitinho

Temos a primeira disputa por posição no Flamengo! A equipe comandada por Abel Braga venceu o Botafogo por 2 a 1 no último sábado (26), com dois gols de Bruno Henrique. O atacante, que fazia sua estreia, mudou o panorama do clássico após ter substituído Vitinho.

Um dos jogadores mais caros da história do clube, Vitinho começou o ano vaiado, enquanto o ex-jogador do Santos precisou de apenas 45 minutos para conquistar a torcida, com grande movimentação, velocidade, e uma assistência para Gabigol, que teve o seu gol invalidado por impedimento. Até aqui, uma ótima primeira impressão.

"O Bruno Henrique deu uma opção tática muito interessante. Posso te garantir que foi o primeiro nome que pedi. Estou muito satisfeito com Bruno Henrique. Mais ainda com o Vitinho. Um jogador do tamanho dele, com presença de área, e velocidade é sensacional. Não tem a finalização do Vitinho, mas tem faro de gol. Inclusive o árbitro pediu desculpa para ele, que é tão rápido e achou que estava impedido. Ele nem treinou com a equipe. Como ele fez dois gols, vocês estão dando moral. Ele está de parabéns, como todos estão.", disse Abel Braga após o apito final.

Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

Atuando aberto na esquerda, seu lado preferido, Bruno Henrique terminou o jogo ovacioado. Já Vitinho, vaiado na estreia na temporada e aplaudido contra o Resende, prova cada vez mais sua relação difícil com o torcedor.

No entanto, é importante não enxergar os jogadores como concorrentes. Existe a possibilidade dos dois jogarem juntos, com Vitinho atuando mais aberto no campo, uma vez que é o jogador que dá mais profundidade e amplitude ao time do Flamengo.