Um debate sobre Kimmich e seu papel surgiu durante a última pausa prolongada para jogos de seleções. O astro do Bayern disputou as primeiras partidas da Liga das Nações sob o comando do novo técnico da Alemanha, Jürgen Klopp, mas depois teve de deixar o grupo de 44 jogadores da Federação Alemã de Futebol, conforme o combinado, embora quisesse permanecer. Enquanto outros jogadores brilhavam em sua posição no meio-campo central, Klopp tentava conter a discussão logo no início.

Ao menos com Hamann, o treinador não conseguiu. Para ele, Kimmich simplesmente não é bom o suficiente para ocupar de forma permanente o centro do meio-campo da seleção.

Hamann afirmou no Sky 90: "Ainda assim, o atual técnico do Barcelona (Hansi Flick, nota da redação), o atual técnico da seleção inglesa (Thomas Tuchel, nota da redação) e o último técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann, todos o colocaram na lateral direita." Hamann questionou se Kimmich é realmente "de classe mundial": "A posição mais importante no futebol é o meio-campo central. É a sala de máquinas, onde os jogos são ganhos e perdidos. Três treinadores de capacidade excepcional o colocaram na lateral direita. E agora alguém quer me dizer que ele é de classe mundial pelo meio?"

Hamann, porém, não acredita que Tom Bischof, companheiro de Kimmich no Bayern, vá superá-lo tão cedo. Ele considera outros dois jogadores melhores que Kimmich: "Bischof é um ótimo jogador, sem dúvida. Mas eu teria cautela ao dizer que ele pode jogar pelo meio. Para mim, porém, não há dúvida de que, se disputássemos uma final de Eurocopa amanhã, Pavlovic e Nmecha começariam no meio."

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A conclusão de Hamann sobre Kimmich, de 31 anos: "Acho que a questão de quem será o capitão acabará se resolvendo sozinha, porque outros jogadores vão jogar."

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Quem evidentemente pensa diferente é Lothar Matthäus, ex-companheiro de Hamann no Bayern. O recordista de jogos pela seleção alemã aproveitou a análise após a goleada do Bayern por 6 a 1 sobre o RB Leipzig na Bundesliga, no sábado, na Sky, para elogiar Kimmich. Ele seria um "líder absoluto. Não só hoje, mas há anos. Quem é líder no Bayern também pode ser na seleção. E ele é muito importante".

Matthäus espera que a discussão sobre Kimmich "aos poucos acabe"

Para ele, também foi um grande erro de Nagelsmann não escalar seu "líder" na posição correta na Copa do Mundo. Matthäus afirmou: "Ele faz coisas decisivas. Com sua energia, sua personalidade, sua presença. Por sua qualidade técnica e futebolística, é indispensável em qualquer equipe." Ele espera agora "que essa discussão aos poucos acabe. Ele tem tudo para desempenhar esse papel não só no Bayern, mas também na seleção".

Durante um evento da Interwetten, Matthäus voltou a defender Kimmich na segunda-feira: "Não sei por que ele está sendo criticado. Há quem peça Nmecha e Pavlovic, mas, sem Kimmich, eles não são máquinas com a bola. Não é justo o julgamento que fazem de Kimmich", disse Matthäus. "Para mim, Kimmich é titular. Na seleção, você pode colocar Pavlovic ou Nmecha ao lado dele", acrescentou.