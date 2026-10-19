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Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2Getty Images Sport
Falko Blöding
Traduzido por

"E agora alguém quer me dizer que ele é de classe mundial no meio-campo?" Dietmar Hamann considera dois jogadores da seleção alemã superiores a Joshua Kimmich

Liga das Nações A
Bayern de Munique
Bundesliga
Alemanha
J. Kimmich
J. Klopp
T. Bischof
A. Pavlovic
F. Nmecha
H. Flick
T. Tuchel
J. Nagelsmann

O ex-jogador da seleção alemã Dietmar Hamann não acredita que o capitão Joshua Kimmich ainda tenha um longo futuro na equipe.

Uma discussão sobre Kimmich e seu papel surgiu durante a última pausa prolongada para jogos de seleções. O astro do Bayern de Munique disputou as primeiras partidas da Liga das Nações sob o comando do novo técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, mas depois precisou deixar o grupo de 44 jogadores da Federação Alemã de Futebol, conforme combinado, embora quisesse permanecer. Enquanto outros jogadores brilhavam em sua posição no meio-campo central, Klopp tentava conter a discussão logo no início.

Ao menos com Hamann, o técnico não conseguiu. Para ele, Kimmich simplesmente não tem qualidade suficiente para ocupar o centro do meio-campo da seleção por muito tempo.

No Sky 90, ele observou: "Ainda assim, o atual técnico do Barcelona (Hansi Flick, nota da redação), o atual técnico da seleção inglesa (Thomas Tuchel, nota da redação) e o último técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, todos o colocaram na lateral direita." Hamann questionou se Kimmich realmente é "de classe mundial": "A posição mais importante do futebol é o meio-campo central. É a sala de máquinas, onde os jogos são ganhos e perdidos. Três técnicos de capacidades excepcionais o colocaram na lateral direita. E agora alguém quer me dizer que ele é de classe mundial no meio?"

Hamann, porém, não acredita que Tom Bischof, companheiro de Kimmich no Bayern de Munique, vá superá-lo rapidamente. Ele considera dois outros jogadores superiores a Kimmich: "Bischof é um ótimo jogador, sem dúvida. Mas eu teria cautela quanto a dizer que ele é um jogador capaz de atuar pelo meio. Para mim, porém, não há dúvida de que, se disputássemos uma final de Eurocopa amanhã, Pavlovic e Nmecha começariam no meio-campo."

A conclusão de Hamann sobre Kimmich, de 31 anos: "Acho que a questão da braçadeira de capitão acabará se resolvendo por si só, porque outros vão jogar."

Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2Getty Images

Quem evidentemente pensa de outra forma é Lothar Matthäus, ex-companheiro de Hamann no Bayern de Munique. O recordista de partidas pela seleção alemã aproveitou a análise após a goleada do Bayern de Munique por 6 a 1 sobre o RB Leipzig na Bundesliga, no sábado, na Sky, para rasgar elogios a Kimmich. Ele é um "líder absoluto. Não apenas hoje, mas há anos. Quem é líder no Bayern também pode ser na seleção. E ele é muito importante".

Matthäus espera que a discussão sobre Kimmich "acabe aos poucos"

Para ele, também foi um grande erro de Nagelsmann não escalar seu "líder" na posição correta na Copa do Mundo. Matthäus afirmou: "Ele faz coisas decisivas. Com sua energia, sua personalidade, sua presença. Por sua qualidade esportiva e futebolística, é impossível imaginar qualquer equipe sem ele."

Ele espera agora "que essa discussão acabe aos poucos. Ele tem tudo para desempenhar esse papel não apenas no Bayern, mas também na seleção".

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