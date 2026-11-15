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Erling Haaland marcou um gol e deu uma assistência na vitória da Noruega por 3 a 1 sobre o País de Gales, em Oslo, que fez a seleção norueguesa ultrapassar a equipe de Craig Bellamy no Grupo A4. Com o resultado, o País de Gales terá de disputar um playoff contra o rebaixamento em março, enquanto Haaland comemorou uma marca importante pela seleção de seu país.

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Haaland inspira Noruega em vitória sobre País de Gales em Oslo

Erling Haaland teve papel decisivo na vitória crucial da Noruega por 3 a 1 sobre o País de Gales, em Oslo. O resultado vingou a derrota do mês passado em Cardiff e deixou a equipe de Craig Bellamy na lanterna do Grupo A4 da Liga das Nações da Uefa. Depois de um primeiro tempo sem gols, no qual o País de Gales criou as melhores chances, os donos da casa aumentaram a pressão após o intervalo.

Antonio Nusa abriu o placar aos 60 minutos e depois tabelou com Haaland para preparar o segundo gol norueguês, marcado pelo reserva Andreas Schjelderup. David Brooks descontou com uma cavadinha, mas Haaland confirmou a vitória de pênalti.

Haaland celebra vitória “absolutamente enorme” após gol histórico

A vitória marcou uma virada importante para a geração de ouro da Noruega, após uma campanha difícil que havia levado a equipe à lanterna do grupo antes do início da partida. Para Haaland, o 66º gol pela seleção em apenas 60 jogos consolidou ainda mais seu status de lenda.

Ao refletir sobre a vitória disputada e a trajetória da seleção, Haaland expressou seu imenso orgulho à TV2 Norway:

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“É absolutamente enorme. Percorremos uma trajetória fantástica juntos... É algo realmente especial fazer parte disso.”

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Nusa e Bellamy analisam duelo de alta intensidade

Decisivo para a vitória, Antonio Nusa admitiu que a Noruega precisou superar um primeiro tempo difícil antes de encontrar seu ritmo após o intervalo.

“Foi um começo difícil para nós, não vou mentir. Senti que não conseguíamos encontrar nosso ritmo. Marcar o primeiro gol ajudou, depois vieram o segundo e o terceiro. Foi absolutamente fantástico”, disse Nusa.

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Enquanto isso, o técnico do País de Gales, Craig Bellamy, elogiou a postura corajosa de sua equipe em Oslo, apesar das quedas de concentração que custaram caro.

“Queríamos partir para cima da Noruega aqui. Não queríamos apenas ficar recuados. Sempre achei que estávamos no jogo e tivemos momentos muito bons”, disse Bellamy à BBC Sport. “Foi só que, às vezes, o último passe poderia ter sido melhor... Naquele período logo após o intervalo, nossa intensidade caiu um pouco.”

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País de Gales se aproxima da repescagem contra o rebaixamento

A derrota significa que o País de Gales terminará na lanterna do Grupo A4 independentemente do resultado de seu último jogo, em casa contra o atual campeão Portugal, na terça-feira. Com desvantagem nos confrontos diretos contra Noruega e Dinamarca, a equipe de Bellamy quase certamente disputará em março uma repescagem contra o rebaixamento para a Liga B.

Além disso, o resultado confirma que o País de Gales ficará fora do grupo dos principais cabeças de chave no sorteio das eliminatórias da Eurocopa de 2028.

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Enquanto a Noruega celebra a permanência na divisão principal graças ao brilho de Haaland, o País de Gales precisa se reorganizar antes de uma primavera desafiadora.