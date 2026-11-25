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O técnico do Milan, Ruben Amorim, cobrou seu elenco e afirmou que a regularidade nas competições nacionais e europeias é o único caminho para se tornar um time de elite. O Milan enfrenta o Olympiacos em Atenas nesta quinta-feira, ciente de que seu desempenho recente na Europa está longe do padrão esperado em San Siro.

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Amorim define o padrão para a evolução do Milan

Amorim não quer que o Milan se acomode após a goleada convincente por 5 a 1 sobre o Frosinone na Serie A . O técnico português sabe que, embora os resultados no campeonato nacional tenham melhorado, a situação do clube na Liga Europa segue delicada: o Milan ocupa a 28ª posição na tabela, com apenas três pontos.

Na entrevista coletiva antes do jogo, o treinador foi direto sobre os pontos que exigem atenção imediata antes da viagem a Atenas. “ É fato que precisamos melhorar no último terço do campo ”, admitiu Amorim. “A única coisa que podemos fazer é aprimorar nossos princípios. Precisamos melhorar nesses pequenos aspectos, e essa é a única maneira de eu ajudar meus jogadores. Contra o Olympiacos, será um jogo diferente daquele contra o Frosinone, assim como será diferente do jogo contra o Cagliari. Precisamos melhorar, inclusive na defesa. Sofremos um gol em quase todos os jogos, então esse é outro aspecto que precisamos melhorar.”

A campanha europeia do Milan tem sido motivo de frustração nesta temporada, marcada pela falta de eficiência nas finalizações e por falhas defensivas. À exceção de uma vitória por 4 a 0 sobre o RB Salzburg, o clube italiano perdeu para Bournemouth, Benfica e Ferencvaros sem conseguir marcar.

Como lidar com uma grave crise de lesões

A tarefa fica muito mais difícil diante da crescente lista de lesionados, que reduziu as opções de Amorim em todos os setores do campo. O Milan não contará com vários jogadores do time principal: Luka Modric, Strahinja Pavlovic, Francesco Camarda e Davide Bartesaghi são os nomes mais recentes a entrar para a lista. Eles se juntam a Fikayo Tomori, Ruben Loftus-Cheek, Matteo Gabbia, Samuel Chukwueze, Alexis Saelemaekers e Pietro Terracciano, deixando o elenco com poucas opções em um momento decisivo da temporada.

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Apesar das ausências, Amorim não aceita a falta de opções no elenco como justificativa para um fracasso. “Para ser um bom time, é preciso ir bem tanto no campeonato quanto na Europa”, afirmou. “Essa é a única maneira de ser um bom time. Temos que ser assim, especialmente no Milan. Estou sempre preparado para que as coisas deem errado, porque não é preciso muito para a situação mudar. É isso que tento fazer meus jogadores entenderem, porque nem sempre será assim. Estamos no início de um processo, e acho que precisamos de todos. Perdemos Pavlovic, Modric, Saelemaekers e Chukwueze, e todos precisam estar prontos, porque não há desculpas nos grandes clubes. Temos que estar preparados para isso. Não consigo acreditar que perdemos todos esses jogos na Europa porque fizemos rodízio.”

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O desafio no Estádio Georgios Karaiskakis

O Olympiacos representa um teste difícil para este Milan desfalcado. O clube grego ocupa a sexta posição na Liga Europa, com 10 pontos nas quatro primeiras partidas. A equipe venceu Jagiellonia, Olympique de Marselha e Sparta Praga, enquanto seu compromisso mais recente terminou em empate sem gols fora de casa contra o Stade Rennais.

O técnico do Milan elogiou o adversário e destacou a necessidade de seus jogadores elevarem o nível na ausência de titulares importantes. “É um time forte. É agressivo, especialmente em casa. Joguei aqui duas vezes, e foi difícil para mim. Conheço o técnico deles e sei o que ele quer fazer. Jogam um futebol compacto e ofensivo, no 4-3-3. Mudam bastante, fazem rodízio, têm Jota e muitos jogadores portugueses. É um time forte e, com a torcida deles presente, será um jogo difícil. Chiquinho tem muito talento, mas é muito impulsivo. Espero que ele jogue bem amanhã, mas também espero que ainda tenha uma grande carreira pela frente.”

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O sonho de conquistar o título italiano continua

Embora a Europa seja o foco imediato, Amorim não deixou de lado as ambições do clube no campeonato nacional. O Milan ocupa atualmente a quarta posição na Serie A, com 27 pontos, cinco a menos que a líder Lazio. Apesar dos desafios de sua primeira temporada e da atual crise de lesões, o treinador segue convicto de que o Milan pode continuar na briga pelo título italiano. Questionado sobre sua posição na disputa, foi firme: “Não mudei de ideia. Este ano é difícil, mas, se tivermos a chance de lutar, vamos lutar.”

Vários técnicos foram questionados recentemente sobre o lançamento de Grand Theft Auto VI e o tempo que os jogadores dedicam ao aguardado jogo. Amorim deixou clara sua preferência. “Prefiro que meus jogadores joguem isso todos os dias a que fiquem rolando as redes sociais”, comentou. “As redes sociais e tudo isso são muito difíceis para os jogadores, que, de qualquer forma, convivem com mais críticas do que eu. Depois do jogo contra o Frosinone, não li nada, porque é assim que quero viver minha vida.”