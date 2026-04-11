É a primeira vez que isso acontece... O Al-Akhdoud está a dois pontos de alcançar dois recordes históricos

O Al-Akhdoud está a um passo de impedir que o Al-Nassr alcance dois recordes históricos na Liga Roshen da Arábia Saudita, caso o “Al-Alamy” consiga a vitória.

O Al-Nasr visita o Al-Akhdoud hoje, sábado, no Estádio Príncipe Hazloul bin Abdulaziz, em Najran, pela 28ª rodada da Liga Roshen.

O jornal saudita “Al-Youm” informou que o Al-Nasr alcançará dois recordes históricos caso vença o Al-Akhdoud, sendo que um deles será alcançado pela primeira vez pela equipe na Liga Roshen.

Caso vença o Al-Akhdoud, o “Al-Alamy” alcançará a 14ª vitória consecutiva na Liga Roshen, quebrando seu recorde da temporada 2013-2014, quando conseguiu 13 vitórias seguidas.

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O que anima os torcedores do Al-Nassr nesse cenário é que a temporada 2013-2014 viu o “Al-Alamy” conquistar o título da Liga Saudita, com dois pontos de vantagem sobre o Al-Hilal, que ficou em segundo lugar.

Além disso, essa vitória, se concretizada, será a oitava consecutiva do “Faris Najd” fora de casa na Liga Roshen, igualando o recorde que já havia alcançado em duas temporadas anteriores.

O Al-Nassr lidera a tabela do Campeonato Saudita na temporada atual com 70 pontos, dois pontos à frente do Al-Hilal, segundo colocado, e quatro pontos à frente do Al-Ahli, terceiro colocado, embora tenha disputado uma partida a menos que ambos.