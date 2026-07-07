A seleção argentina reescreveu a história após a vitória dramática que conquistou na Copa do Mundo contra a seleção egípcia.

A seleção argentina venceu a egípcia por 3 a 2, na partida disputada nesta terça-feira, no Estádio de Atlanta, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, realizada nos Estados Unidos, Canadá e México.

A seleção egípcia conseguiu encerrar o primeiro tempo com vantagem de um gol, e depois marcou o segundo, antes que a seleção argentina marcasse três gols decisivos no final do segundo tempo.

De acordo com a rede de estatísticas “Squawka”, esta é a primeira vez na história da Copa do Mundo que a seleção argentina consegue vencer uma partida na qual estava perdendo no primeiro tempo.

Antes do confronto com o Egito, a seleção argentina esteve perdendo no primeiro tempo em 10 partidas na história da Copa do Mundo, tendo perdido 9 delas, enquanto a décima partida terminou empatada.

Por outro lado, a seleção egípcia não havia sofrido nenhuma derrota na atual Copa do Mundo antes do jogo contra a Argentina, tendo vencido apenas uma partida, contra a Nova Zelândia na fase de grupos, e empatado em outras três partidas.