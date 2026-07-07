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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

É a primeira vez que isso acontece... A Argentina faz história ao derrotar a seleção egípcia

Argentina x Egito
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Os “dançarinos de tango” conquistaram a vitória com uma jogada decisiva

A seleção argentina reescreveu a história após a vitória dramática que conquistou na Copa do Mundo contra a seleção egípcia.

A seleção argentina venceu a egípcia por 3 a 2, na partida disputada nesta terça-feira, no Estádio de Atlanta, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, realizada nos Estados Unidos, Canadá e México.

A seleção egípcia conseguiu encerrar o primeiro tempo com vantagem de um gol, e depois marcou o segundo, antes que a seleção argentina marcasse três gols decisivos no final do segundo tempo.

De acordo com a rede de estatísticas “Squawka”, esta é a primeira vez na história da Copa do Mundo que a seleção argentina consegue vencer uma partida na qual estava perdendo no primeiro tempo.

Antes do confronto com o Egito, a seleção argentina esteve perdendo no primeiro tempo em 10 partidas na história da Copa do Mundo, tendo perdido 9 delas, enquanto a décima partida terminou empatada.

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Por outro lado, a seleção egípcia não havia sofrido nenhuma derrota na atual Copa do Mundo antes do jogo contra a Argentina, tendo vencido apenas uma partida, contra a Nova Zelândia na fase de grupos, e empatado em outras três partidas.

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