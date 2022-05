Dynamo Dresden x Kaiserslautern: escalação, desfalques e mais do jogo dos Playoffs de rebaixamento da 2. Bundesliga 2021/22

A bola vai rolar nesta terça-feira (24) para Dynamo Dresden e Kaiserslautern, duelo válido pela volta do Playoff de rebaixamento da segunda divisão do Campeonato Alemão, a partir das 15h30 (do horário de Brasília).

Após empate por 0 a 0 no confronto de ida, o Dynamo Dresden busca a vitória para se manter na segunda divisão, enquanto o Kaiserslautern tenta o acesso após quatro temporadas na terceira divisão do futebol alemão.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O técnico do Dynamo Dresden, Guerino Capretti, não terá problemas para a escalar a equipe, podendo repetir a escalação do duelo de ida.

A situação do técnico Dirk Schuster, do Kaiserslautern, é a mesma de Capretti, com o treinador podendo repetir a escalação do confronto de ida contra o Dynamo Dresden.

Possível escalação do Dynamo Dresden: Broll; Michael Sollbauer, Knipping, Lowe, Diawusie e Giorbelidze; Akoto, Paul Will e Weihrauch; Ransford Königsdörffer e Daferner.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Kaiserslautern: Raab; Zimmer, Kraus, Tomiak e Zuck; Wunderlich, Niehues e Hanslik; Ritter, Redondo e Boyd.

DESFALQUES

DYNAMO DRESDEN:

Sem desfalques.

KAISERSLAUTERN:

Sem desfalques.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Dynamo Dresden e Kaiserslautern será transmitido ao vivo pelo Onefootball, na internet, nesta terça-feira (24).