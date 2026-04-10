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Dynamo Dresden FankurveGetty Images
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Dynamo Dresden, todas as informações sobre a transmissão num relance: quem transmite os jogos do SGD ao vivo pela TV e pelo livestream?

Dynamo Dresden
2. Bundesliga

O tradicional clube Dynamo Dresden disputa esta temporada a 2. Bundesliga. O SPOX revela quem transmite os jogos do SGD ao vivo pela TV e por streaming.

O Dynamo Dresden é um dos grandes clubes tradicionais da Alemanha. Após a eliminação da Copa da Alemanha, o SGD continua competindo nesta temporada na 2.ª Bundesliga.

Aqui você descobre onde os jogos do Dynamo Dresden serão transmitidos ao vivo pela TV e por livestream.

Dynamo Dresden, todas as informações sobre a transmissão em resumo: Quem transmite os jogos do SGD ao vivo pela TV e pelo livestream?

Assista ao Dynamo Dresden na 2.ª Bundesliga ao vivo na TV e por livestream

Duas emissoras de TV dividem a transmissão da 2. Bundesliga nesta temporada. Todos os jogos — e, portanto, também os jogos do Dynamo Dresden — são transmitidos ao vivo e na íntegra pela Sky na TV. A transmissão da emissora de TV paga também pode ser assistida via streaming no WOW ou no aplicativo SkyGO.

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Dynamo Dresden v 1. FC Kaiserslautern - Second Bundesliga Playoffs Leg TwoGetty Images

2. Bundesliga
Nuernberg crest
Nuernberg
FCN
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Dynamo Dresden
DOD

A 2.ª Bundesliga também será transmitida ao vivo pela TV aberta nesta temporada. A RTL ou a NITRO transmitirão ao vivo e na íntegra o grande jogo do sábado à noite. Além disso, haverá jogos selecionados em transmissão simultânea. No livestream, você pode assistir às transmissões das emissoras privadas pelo serviço de streaming pago RTL+.

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Dynamo Dresden, todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem exibe/transmite os jogos do SGD ao vivo na TV e no livestream? Ticker ao vivo no SPOX

O SPOX acompanha para você jogos selecionados da 2. Bundesliga em placares ao vivo detalhados. Em nossa página inicial, você encontra os placares ao vivo dos confrontos.  

Dynamo Dresden, todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem exibe/transmite os jogos do SGD ao vivo na TV e por livestream? Perfil do clube

Fundação12 de abril de 1953 
Título de campeão da 3ª Liga2
Vitórias na Copa Estadual3
Título de campeão da RDA8
Vitórias na Copa da RDA7
Jogador com mais partidasHans-Uwe Pilz (322 jogos)
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