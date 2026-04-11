Dynamo Dresden, todas as informações sobre a transmissão em resumo: Quem transmite os jogos do SGD ao vivo pela TV e por livestream?

O Dynamo Dresden é um dos grandes clubes tradicionais da Alemanha. Após a eliminação da Copa da Alemanha, o SGD continua competindo nesta temporada na 2.ª Bundesliga.

Aqui você descobre onde os jogos do Dynamo Dresden serão transmitidos ao vivo pela TV e por livestream.

Dynamo Dresden, todas as informações sobre a transmissão em resumo: Quem transmite os jogos do SGD ao vivo pela TV e pelo livestream?

Assista ao Dynamo Dresden na 2.ª Bundesliga ao vivo na TV e por livestream

Duas emissoras de TV dividem a transmissão da 2. Bundesliga nesta temporada. Todos os jogos — incluindo os do Dynamo Dresden — são transmitidos ao vivo e na íntegra pelaSky na TV. A transmissão da emissora de TV paga também pode ser assistida via streaming no WOW ou no aplicativo SkyGO.

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A 2.ª Bundesliga também será transmitida ao vivo pela TV aberta nesta temporada. A RTL ou a NITRO transmitirão ao vivo e na íntegra o grande jogo do sábado à noite. Além disso, haverá jogos selecionados em transmissão simultânea. No livestream, você pode assistir às transmissões das emissoras privadas pelo serviço de streaming pago RTL+.

Dynamo Dresden, todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem exibe/transmite os jogos do SGD ao vivo na TV e no livestream? Ticker ao vivo no SPOX

O SPOX acompanha para você jogos selecionados da 2. Bundesliga em placares ao vivo detalhados. Em nossa página inicial, você encontra os placares ao vivo dos confrontos.

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