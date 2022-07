Dylan Williams: o fã de Ashley Cole que causa grande expectativa no Chelsea

O lateral de 18 anos tem treinado constantemente com o time principal e vem causando ótima impressão

Para saber mais dos melhores jogadores jovens do mundo, siga NXGN no Instagram, Twitter e TikTok.

Dylan Williams não cresceu torcendo para um time de futebol. Assim como muitos outros de sua geração, ele cresceu idolatrando um único jogador. Um atleta que ele gostaria de replicar quando conseguisse jogar na elite do futebol.

Para Williams, esse jogador era Ashley Cole. E agora, uma década depois, o jovem se vê preparado para ser o próximo lateral-esquerdo do Chelsea.

Mais artigos abaixo

"Todas as crianças da nossa vila de High Ercall torciam ou para o Manchester United ou Liverpool. Quando os amigos do Dylan perguntavam para qual time ele torce, ele respondia AFC Telford (um time amador)", falou à GOAL Keith Williams, pai do jovem jogador.

"Mas ele gostava de assistir a jogadores, e quando estava no caminho para se tornar um defensor, ele começou a acompanhar de perto o Ashley Cole", disse Keith.

Williams foi promovido ao time principal do Derby County na primeira metade da temporada 2021/22 e em janeiro de 2022 foi contratado pelo Chelsea, como uma das últimas negociações da era Roman Abramovich.

E ele já vem causando boa impressão.

"Assim que Dylan assinou o contrato, nós encontramos John Terry e Ashley Cole, que trabalham na base. Ele cumprimentou a todos e se apresentou", lembra Keith.

"Depois de seu último jogo pelo sub-23, em Cobham, quando o Chelsea venceu, eu vi John Terry e apenas disse 'oi' a ele de novo pela primeira vez desde aquele dia. Ele parou, veio até mim, me cumprimentou e me disse o quão bem ele achava que o Dylan estava indo".

O jovem de 18 anos foi uma peça-chave para que o Chelsea não fosse rebaixado da Premier League 2. Ele preencheu bem o espaço que costuma ser problemático para as equipes de base.

Ele também tem treinado constantemente com o Thomas Tuchel e a equipe principal. Ele ficou no banco de reservas na quinta fase da FA Cup, quando o Chelsea enfrentou o Luton Town, em março de 2022.

Para quem viu o jovem de 18 anos se desenvolver no Derby, seu crescimento e progresso como jogador não é nenhuma surpresa.

Ele estreou pelo time sub-18 dos Rams, enquanto ainda tinha apenas 15 anos. Dois anos depois, ele teve sua estreia como profissional sob o olhar atento do técnico Wayne Rooney.

Williams fez oito jogos no total pelo Derby antes do Chelsea contratá-lo. Rooney estava relutante, mas não interferiu na decisão do jovem de se juntar a um time da elite inglesa.

"Dylan é uma pessoa maravilhosa para se ter em um clube de futebol. Sua positividade contagia. Sempre quer aprender, faz perguntas e mais. Dentro ou fora do campo", contou à GOAL um de seus antigos técnicos.

"Ele é muito maduro para a idade que tem, consegue conversar com qualquer pessoa do corpo técnico e ainda consegue contar umas piadas".

Houve um tempo, porém, em que Dylan pensou em outra carreira que não era o futebol.

"Ele sempre foi muito determinado. Quando ele estava no sub-8, ele optou por deixar seu time Shawbury para outro um pouco melhor chamado Oakengates. Depois ele foi para o Wolves após testes no Aston Villa e Stoke. Infelizmente, ele se desapaixonou pelo futebol, quando chegou ao sub-13. Eles queriam mantê-lo, mas ele decidiu que gostaria de voltar a jogar no futebol amador".

"Para quem perdeu a paixão pelo futebol, ele estava jogando ainda mais depois de sair da base do clube. O Derby County o viu jogando pela sua escola. A princípio, ele rejeitou a proposta do Derby, achando que ele não gostaria de jogar, assim como aconteceu no Wolves. Mas seis meses depois, eles voltaram a entrar em contato e Dylan aceitou. O Derby foi fantástico com ele", disse Keith.

Os técnicos do Derby e do Chelsea sempre destacam a agilidade, resistência e abilidade com a bola de Williams. Com seu pé esquerdo, ele é capaz de entregar cruzamento realmente perigosos para os adversários.

Ele também se aproximou de Mason Mount no vestiário do Chelsea. Se Marcos Alonso de fato sair do Chelsea nessa temporada, ele pode ser a substituto de Ben Chilwell na campanha que vem adiante.

O caminho para jogar na mesma posição que o ídolo Ashley Cole parece ficar cada dia mais curto. No futuro, podem haver crianças que sonhem em se tornar o novo Dylan Williams no Chelsea.